مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 0
21:30

الجونة

الدوري المصري

الأهلي

0 1
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 1
19:30

مانشستر سيتي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مصر

- -
23:00

أنجولا

جميع المباريات

"أداؤنا لم يكن الأفضل".. أول تعليق من سلوت بعد هزيمة ويست هام بخماسية

كتب : محمد عبد الهادي

11:06 م 28/02/2026

ليفربول

أكد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لـليفربول، أن تسجيل ثلاثة أهداف من الكرات الثابتة كان أبرز ما حققه فريقه خلال الفوز على وست هام بنتيجة 5-2، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات لسكاي سبورتس إن الكرات الثابتة صنعت الفارق في المباراة، موضحًا أن التقدم بثلاثة أهداف كان انعكاسًا عادلًا لسير اللعب، بعدما عانى الفريق سابقًا من استقبال أو تسجيل الأهداف من تلك الوضعيات.

وأضاف أن الفريق كان يحصل على فرص كثيرة من الكرات الثابتة في المباريات الماضية دون ترجمتها إلى أهداف، مشيرًا إلى أن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها مع نجاح اللاعبين في استغلال هذه الجوانب.

وأشار مدرب ليفربول إلى أن أداء الفريق في اللعب المفتوح خلال هذه المباراة لم يكن الأفضل هذا الموسم، رغم تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول آرني سلوت ويست هام الدوري الإنجليزي

