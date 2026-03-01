إعلان

نواب يرفضون العدوان على إيران ويطالبون بحضور رئيس الوزراء

كتب : نشأت حمدي

12:31 م 01/03/2026

مجلس النواب

أعلنت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، رفض كافة أشكال العنف واستخدام القوة من كافة الأطراف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء إلقاء عدد من البيانات بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، عقب الهجوم الإسرائيلي – الأمريكي ضد إيران.

وطالبت بكشف خطة الحكومة في التعامل مع الأزمة، لاسيما مع توقعات زيادة أسعار الطاقة، وتأثر سلاسل الإمداد.

من جانبه اعترض النائب طاهر الخولي، عضو مجلس النواب، على تغيب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الجلسة في وقت المنطقة فيه ملتهبة.

وطالب الحكومة بضرورة الكشف عن خطة الحكومة للتعامل مع تأثير قرار إسرائيل بمنع تصدير الغاز إلى مصر.

وتساءل النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، قائلاً: أين رئيس مجلس الوزراء؟ مؤكداً أن رئيس مجلس الوزراء دائماً بعيد عن البرلمان، ونحن في حزب الوفد رفضنا التعديل الوزاري برئاسته.

وانتقد تغيب رئيس مجلس الوزراء عن جلسة اليوم، وكذلك غياب وزير الخارجية لعرض رؤية التعامل مع هذه الأزمة.

وقال النائب: السلاح الذي ضُربت به غزة أمريكي بتمويل من الدول العربية، مؤكداً أن الأموال العربية هي السبب في شراء سلاح لذبح إخوتنا.

وحذر عضو مجلس النواب من أن الخطر قادم إذا لم تكن هناك خطة واضحة واستعداد قوي.

واعترض محمد عبد العليم داوود على بيان رئيس مجلس النواب، والذي لم يدن بشدة ما تقوم به إسرائيل وأمريكا في المنطقة.

وأشار النائب عمرو درويش إلى أن مخطط استباحة دماء الأمة العربية مستمر، مشيراً إلى أن هناك استكمالاً لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد.

مجلس النواب مصطفى مدبولي الهجوم على إيران أمن الطاقة

