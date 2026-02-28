"صلاح أساسيًا".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره وست هام، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ28 بالبريميرليج.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 48 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد وست هام عند النقطة رقم 25 في المركز الـ18 بجدول ترتيب البريميرليج.

وجاء تشكيل ليفربول للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك وميلوس كيركيز

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر وريان جرافنبرج

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو

وفي المقابل يدخل فريق وست هام اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مادس هيرمانسون

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، كونستانتينوس مافروبانوس، ديساسي ومالك ضيوف

خط الوسط: توماس سوتشيك، سونجوتو ماجاسا وماتيوس فيرنانديز

خط الهجوم: جارود بوين، تاتي كاستيلانوس وسامرفيل

أبرز أحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: هوجو إيكتيكي يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى وست هام

الدقيقة 10: رأسية من لاعب وست هام ولكنها تمر بجوار مرمى ليفربول

الدقيقة 18: محاولات مستمرة من ليفربول لتسجيل الهدف الثاني للريدز

الدقيقة 24: فيرجيل فان دايك يسجل الهدف الثاني للريدز في مرمى وست هام

الدقيقة 30: تسديدة من كودي جاكبو لاعب ليفربول تصطدم بلاعب فريق وست هام

الدقيقة 43ك ماك أليستر يحرز الهدف الثالث لليفربول في مرمى وست هام

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48: سيطرة على الكرة من لاعبي ليفربول مع بداية الشوط الثاني

الدقيقة 49: سوتشيك يحرز الهدف الأول لوست هام في مرمى ليفربول

الدقيقة 53: عرضية من لاعب ليفربول يبعدهادفاع ليفربول

الدقيقة 54: تسديدة قوية من كودي جاكبو لاعب ليفربول تمر أعلى مرمى وست هام

الدقيقة 70: كودي جاكبو يحرز الهدف الرابع لليفربول في مرمى وست هام

الدقيقة 74: تسديدة من لاعب وست هام يتصدى لها حارس مرمى ليفربول

الدقيقة 75: فلانتين كاستيلانوس يحرز الهدف الثاني لوست هام في مرمى ليفربول

الدقيقة 82: أكسيل ديساسي يسجل الهدف الخامس لليفربول بالخطأ في مرماه

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+90: تسديدة من لاعب ليفربول تخرج أعلى مرمى وست هام

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة