الدوري المصري

الأهلي

0 1
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

0 0
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

5 2
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 1
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

4 1
17:15

فياريال

جميع المباريات

صلاح ضمن الأفضل.. ماهو تقييم لاعبي ليفربول بعد خماسية ويست هام؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:34 م 28/02/2026

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق ليفربول، في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره ويست هام في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وفاز الليفر بنتيجة 5-2، في لقاء شهد صيام تهديفي للنجم المصري محمد صلاح، ولكنه حصل علي تقييم مرتفع وصل ل7.4، وفقا لمنصة سوفا سكور المتخصصة في أرقام واحصائيات اللاعبين.

وجاء تقييم لاعبو ليفربول أمام ويست هام كالتالي:

التقييم الجماعي للفريق: 7.09

أليسون: 6.2

جوميز: 6.2

إبراهيما كوناتي: 7.0

فيرجيل فان دايك: 7.8

ميلوس كيركيز: 6.4

ريان جرافينبيرش: 7.1

أليكسيس ماك أليستر: 7.9

محمد صلاح: 7.4

دومينيك سوبوسلاي: 6.7

كودي جاكبو: 7.4

هوجو إكيتيكي: 8.5

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح

