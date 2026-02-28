مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 0
21:30

الجونة

الدوري المصري

الأهلي

0 1
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 1
19:30

مانشستر سيتي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مصر

- -
23:00

أنجولا

جميع المباريات

إعلان

فيفا يراقب موقف إيران قبل مونديال 2026 في أمريكا.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:51 م 28/02/2026

الفيفا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تترقب الأوساط الكروية تطورات موقف مشاركة إيران في كأس العالم 2026، مع اقتراب انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك، وسط متابعة من فيفا للمستجدات.

حيث كشفت شبكة ESPN أن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA يتابع عن كثب تطورات الموقف المرتبط بمشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026، خاصة أن الولايات المتحدة تستعد لاستضافة البطولة رفقة كل من كندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني مباراتين في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل ضمن منافسات دور المجموعات، ضمن المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا ونيوزيلندا ومصر.


وخلال الاجتماع العام السنوي لمجلس فيفا الذي أُقيم في كارديف، ويلز، قال الأمين العام للاتحاد الدولي ماتياس جرافتروم إن من المبكر التعليق على الوضع في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل مراقبة التطورات المتعلقة بجميع القضايا حول العالم.

وأشار جرافتروم إلى أن فيفا سيستمر في التواصل مع حكومات الدول المستضيفة كما يحدث دائمًا، مشددًا على أن الجميع سيكون بأمان.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 مونديال 2026 حرب إيران إيران وأمريكا منتخب إيران فيفا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا تنفيذ عمليات عسكرية "حاسمة" ضد أهداف
شئون عربية و دولية

القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا تنفيذ عمليات عسكرية "حاسمة" ضد أهداف
رويترز: 44 صاروخا و8 مسيرات إيرانية استهدفت قطر حتى الآن
شئون عربية و دولية

رويترز: 44 صاروخا و8 مسيرات إيرانية استهدفت قطر حتى الآن
إيران تفرض قيودا على عبور مضيق هرمز وتحذر السفن
شئون عربية و دولية

إيران تفرض قيودا على عبور مضيق هرمز وتحذر السفن
مسؤول إسرائيلي: حصلنا على صورة لجثة خامنئي
شئون عربية و دولية

مسؤول إسرائيلي: حصلنا على صورة لجثة خامنئي
"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
رياضة محلية

"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد