فيفا يراقب موقف إيران قبل مونديال 2026 في أمريكا.. ما التفاصيل؟

تترقب الأوساط الكروية تطورات موقف مشاركة إيران في كأس العالم 2026، مع اقتراب انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك، وسط متابعة من فيفا للمستجدات.

حيث كشفت شبكة ESPN أن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA يتابع عن كثب تطورات الموقف المرتبط بمشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026، خاصة أن الولايات المتحدة تستعد لاستضافة البطولة رفقة كل من كندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني مباراتين في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل ضمن منافسات دور المجموعات، ضمن المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا ونيوزيلندا ومصر.



وخلال الاجتماع العام السنوي لمجلس فيفا الذي أُقيم في كارديف، ويلز، قال الأمين العام للاتحاد الدولي ماتياس جرافتروم إن من المبكر التعليق على الوضع في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل مراقبة التطورات المتعلقة بجميع القضايا حول العالم.

وأشار جرافتروم إلى أن فيفا سيستمر في التواصل مع حكومات الدول المستضيفة كما يحدث دائمًا، مشددًا على أن الجميع سيكون بأمان.