مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

- -
21:45

البوسنة والهرسك

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

كان يقسو علي.. ياسين بونو يعلق على اعتزال ميسي

02:33 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    هدف ميسي في ياسين بونو (1)
  • عرض 6 صورة
    هدف ميسي في ياسين بونو (2)
  • عرض 6 صورة
    هدف ميسي في ياسين بونو (3)
  • عرض 6 صورة
    هدف ميسي في ياسين بونو (5)
  • عرض 6 صورة
    هدف ميسي في ياسين بونو (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

علق المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودية، على اعتزال الأرجنتيني ليونيل ميسي، اللعب مع منتخب بلاده، عقب مباراة فنزويلا.

وفاز منتخب المغرب بمشاركة بونو، على النيجر، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ليحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال بونو في تصريحات عقب مباراة المغرب: "من الصعب وصف ما قدمه ميسي لكرة القدم. كنت محظوظًا بمشاهدته من قرب، والأجمل أن ألعب ضده وأستمتع بما يقدمه".

واختتم: "حتى وإن كان يقسو علي، إنها مسيرة عظيمة أهنئه عليها، وبالنسبة للتأهل إلى كأس العالم، هذا إنجاز كبير بالنسبة كمغربي، أشعر أنني محظوظ لتمثيل المنتخب بهذا الاحترام".

اقرأ أيضًا:

لتخطي العميد.. تريزيجيه ينتظر رقما قياسيا في مباراة مصر وبوركينا فاسو

لانتزاع بطاقة التأهل إلى المونديال.. تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

حسام حسن يكشف سبب عدم تواجد إمام عاشور مع منتخب مصر أمام إثيوبيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسين بونو وميسي ياسين بونو ميسي ليونيل ميسي اعتزال ميسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- أسباب خصم رصيد كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عند الشحن
- موعد الانتهاء من تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم
. ج 2 اللواء وليد السيسي في أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد: أخطر قصص وعائلات وأماكن المخدرات في مصر