كان يقسو علي.. ياسين بونو يعلق على اعتزال ميسي

علق المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودية، على اعتزال الأرجنتيني ليونيل ميسي، اللعب مع منتخب بلاده، عقب مباراة فنزويلا.

وفاز منتخب المغرب بمشاركة بونو، على النيجر، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ليحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال بونو في تصريحات عقب مباراة المغرب: "من الصعب وصف ما قدمه ميسي لكرة القدم. كنت محظوظًا بمشاهدته من قرب، والأجمل أن ألعب ضده وأستمتع بما يقدمه".

واختتم: "حتى وإن كان يقسو علي، إنها مسيرة عظيمة أهنئه عليها، وبالنسبة للتأهل إلى كأس العالم، هذا إنجاز كبير بالنسبة كمغربي، أشعر أنني محظوظ لتمثيل المنتخب بهذا الاحترام".

