موعد مباراة ليفربول و بارنزلي في كأس الاتحاد والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

06:05 ص 12/01/2026
    ليفربول وآرسنال
    مباراة ليفربول (2) (1) (1)

يلاقي ليفربول نظيره بارنزلي اليوم الاثنين الموافق 12 يناير، ضمن مواجهات دور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء، وتقام المباراة على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول.

ويقع فريق بارنزلي في الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة "ليج وان"، ويحتل المركز السابع عشر في الدوري برصيد 29 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

