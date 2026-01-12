مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:36 ص 12/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    النصر السعودي والزوراء العراقي
  • عرض 12 صورة
    النصر والقادسية (2)
  • عرض 12 صورة
    النصر والقادسية (3)
  • عرض 12 صورة
    النصر والقادسية (7)
  • عرض 12 صورة
    النصر وأهلي جدة (1)
  • عرض 12 صورة
    النصر والقادسية (9)
  • عرض 12 صورة
    النصر والقادسية (4)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الهلال السعودي وناساف الأوزبكي
  • عرض 12 صورة
    الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي (4)
  • عرض 12 صورة
    الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي (2)
  • عرض 12 صورة
    الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي نادي النصر نظيره الهلال اليوم الاثنين الموافق 12 يناير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر في الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتقام المباراة على ملعب المملكة أرينا معقل فريق الهلال.

ويدخل الهلال السعودي المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يدخل النصر السعودي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "ثمانية" السعودية، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، وتنقل المباراة عبر قناة "ثمانية 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الهلال والنصر القناة الناقلة مباراة الهلال والنصر ترتيب الدوري السعودي النصر السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تنتظر مولودها الأول.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن نوران جوهر بطلة العالم
مصراوي ستوري

تنتظر مولودها الأول.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن نوران جوهر بطلة العالم
رسائل حب وفيديو كول.. كيف حصل نجوم منتخب مصر على دعم زوجاتهم؟
مصراوي ستوري

رسائل حب وفيديو كول.. كيف حصل نجوم منتخب مصر على دعم زوجاتهم؟
"مع صلاح السعدني وذكريات الطفولة".. 21 صورة نادرة للتوأم حسام وإبراهيم حسن
مصراوي ستوري

"مع صلاح السعدني وذكريات الطفولة".. 21 صورة نادرة للتوأم حسام وإبراهيم حسن
7 أشخاص.. ضبط المتهمين بالتعدي على سائق بسبب حادث في الجيزة
حوادث وقضايا

7 أشخاص.. ضبط المتهمين بالتعدي على سائق بسبب حادث في الجيزة
"أهل كرم".. الشرع: أشكر الشعب المصري على استقباله للسوريين خلال فترة الحرب
شئون عربية و دولية

"أهل كرم".. الشرع: أشكر الشعب المصري على استقباله للسوريين خلال فترة الحرب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان