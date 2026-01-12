صحيفة سنغالية: مواجهة منتخب مصر إعادة لـ نهائي 2022 الذي فاز فيه ماني على

"قبل مباراة السنغال".. كم يحصل منتخب مصر بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟

"بعد الفوز على كوت ديفوار".. ماذا يفعل منتخب مصر عندما يتأهل لنصف نهائي

يلاقي نادي النصر نظيره الهلال اليوم الاثنين الموافق 12 يناير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر في الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتقام المباراة على ملعب المملكة أرينا معقل فريق الهلال.

ويدخل الهلال السعودي المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يدخل النصر السعودي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "ثمانية" السعودية، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، وتنقل المباراة عبر قناة "ثمانية 1".