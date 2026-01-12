موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقناة الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
يلاقي نادي النصر نظيره الهلال اليوم الاثنين الموافق 12 يناير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر في الدوري السعودي.
موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقناة الناقلة
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتقام المباراة على ملعب المملكة أرينا معقل فريق الهلال.
ويدخل الهلال السعودي المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يدخل النصر السعودي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة.
ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "ثمانية" السعودية، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، وتنقل المباراة عبر قناة "ثمانية 1".