كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

1 1
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

0 0
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم والقناة الناقلة

كتب : محمد القرش

06:23 م 30/09/2025
كتب - محمد القرش:

يلاقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلى اليوم الثلاثاء، نظيره برشلونة الإسباني ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

وتنطلق المباراة على صالة العاصمة الإدارية، في تمام الثامنة مساء، ويسعى فريق رجال يد الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز لتحقيق الفوز.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة الأولى على حساب جامعة سيدني الاسترالي بنتيجة 41-14 ضمن منافسات البطولة، قبل الخسارة من فيزبريم المجري 31-22.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

وتمتلك شبكة قنوات "أون سبورتس" حقوق ملكية نقل مباريات بطولة العالم لكرة اليد، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة "أون سبورتس 2"

وتضم قائمة الفريق المشاركة في البطولة وجاءت كالتالي:

عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد العزيز إيهاب - أحمد عوض - نبيل شريف - توماس جيبالا - محمد مجدي - محمد هشام - سيف هاني - إبراهيم المصري - معاذ عزب - ياسر سيف - محسن رمضان - ستانيسلاف كاسباريك - عمر خالد - عمر سامي - محمد عماد.

الأهلي لكرة اليد موعد مباراة الأهلي وبرشلونة كأس العالم لكرة اليد الأهلي وبرشلونة القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

