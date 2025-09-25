أول تعليق من وسام أبو علي بعد إصابته مع كولومبوس الأمريكي

كشفت العديد من التقارير الصحفية الأوروبية، عن وجود رغبة من جانب أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتعليق مشاركة منتخب إسرائيل في المسابقات الأوروبية، بسبب الهجمات العدوانية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن عدد كبير من أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يؤيدون قرار منع مشاركة منتخب إسرائيل في البطولات الأوروبية.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أنه سيتم عقد اجتماع من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بخصوص هذا الأمر.

كما أن الصحيفة ذاتها أشارت، أن اتخاذ هذا القرار سيكون من شأنه التأثير على مشاركة منتخب إسرائيل في كأس العالم 2026.

ويذكر أن المنتخب الإسرائيلي يشارك في المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من: "النرويج، إيطاليا، إستونيا ومولدوفا" ويحتل المنتخب الإسرائيلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.

