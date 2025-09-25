مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

برشلونة

الدوري الأوروبي

ريد بول سالزبورج

- -
22:00

بورتو

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

بولونيا

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

تقارير تكشف قرار منتظر من الاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة إسرائيل في المسابقات القارية

كتب : يوسف محمد سعيد

06:50 م 25/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يراقب عن كثب التفاصيل المالية لصفقة الانتقال المحتمل للبرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي
  • عرض 5 صورة
    ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
  • عرض 5 صورة
    اعلن رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم انخل ماريا فيار الثلاثاء انسحابه من السباق لرئاسة الاتحاد الاوروبي
  • عرض 5 صورة
    رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين مع طفلين من غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - يوسف محمد:

كشفت العديد من التقارير الصحفية الأوروبية، عن وجود رغبة من جانب أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتعليق مشاركة منتخب إسرائيل في المسابقات الأوروبية، بسبب الهجمات العدوانية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن عدد كبير من أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يؤيدون قرار منع مشاركة منتخب إسرائيل في البطولات الأوروبية.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أنه سيتم عقد اجتماع من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بخصوص هذا الأمر.

كما أن الصحيفة ذاتها أشارت، أن اتخاذ هذا القرار سيكون من شأنه التأثير على مشاركة منتخب إسرائيل في كأس العالم 2026.

ويذكر أن المنتخب الإسرائيلي يشارك في المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من: "النرويج، إيطاليا، إستونيا ومولدوفا" ويحتل المنتخب الإسرائيلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.

أقرأ أيضًا:

تركي آل الشيخ يوضح حقيقة شرائه نادي في الدوري الإنجليزي

لتحقيق مبدأ التكافؤ.. قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن مباريات الأهلي والزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق مشاركة منتخب إسرائيل منتخب إسرائيل البطولات الأوروبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا