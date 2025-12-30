مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

تفوق عربي.. ما هو ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:32 ص 30/12/2025

أيوب الكعبي

كتب- محمد عبدالهادي:

اشتعل صراع الحذاء الذهبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع تألق لافت للنجوم العرب في النسخة الحالية.

حيث يتصدر الترتيب كل من براهيم دياز نجم المغرب، ورياض محرز قائد الجزائر، وأيوب الكعبي مهاجم أسود الأطلس، بعدما تمكن كل منهم من تسجيل 3 أهداف ليعتلوا قمة ترتيب الهدافين حتى الآن.

ويأتي ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025 كالتالي:

3 أهداف — براهيم دياز

3 أهداف — رياض محرز

3 أهداف — أيوب الكعبي

هدفان — إلياس عاشوري

هدفان — نيكولاس جاكسون

هدفان — محمد صلاح

هدفان — لاسين سينايوكو

هدفان — لوكمان

هدفان — عماد ديالو

هدفان — فوستر

هدفان — أوزوين أبوليس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية 2025 الحذاء الذهبي في كأس الأمم الأفريقية

