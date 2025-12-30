تفوق عربي.. ما هو ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025؟

كتب- محمد عبدالهادي:

اشتعل صراع الحذاء الذهبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع تألق لافت للنجوم العرب في النسخة الحالية.

حيث يتصدر الترتيب كل من براهيم دياز نجم المغرب، ورياض محرز قائد الجزائر، وأيوب الكعبي مهاجم أسود الأطلس، بعدما تمكن كل منهم من تسجيل 3 أهداف ليعتلوا قمة ترتيب الهدافين حتى الآن.

ويأتي ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025 كالتالي:

3 أهداف — براهيم دياز

3 أهداف — رياض محرز

3 أهداف — أيوب الكعبي

هدفان — إلياس عاشوري

هدفان — نيكولاس جاكسون

هدفان — محمد صلاح

هدفان — لاسين سينايوكو

هدفان — لوكمان

هدفان — عماد ديالو

هدفان — فوستر

هدفان — أوزوين أبوليس