ثلاثي الزمالك يتصدرهم.. 8 رياضيين مصريين توفوا في 2025

"السنغال بينهم".. منافس مصر المحتمل في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا 2025

بعد الجولة الثالثة.. ماذا قدم منتخب مصر في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟

"ترك الدراسة وعمل نجارًا".. من هو أيوب الكعبي صاحب "المقصيات" بأمم أفريقيا؟

شهدت الكرة المصرية عام ٢٠٢٥ سلسلة من الخسائر المؤثرة بعد وفاة عدد من لاعبي ونجوم كرة القدم الذين تركوا بصمة واضحة في الملاعب وعلى صعيد تطوير اللعبة.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية، أبرز وفيات نجوم كرة القدم والرياضة في عام 2025 كالتالي:

1. ميمي الشربيني – 20 يناير 2025

توفي محمد عبد اللطيف “ميمي” الشربيني، المدافع السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن عمر 86 عامًا بعد تدهور حالته الصحية.

2. أدهم حمودة بوبو– 25 يناير 2025

رحل اللاعب الشاب أدهم حمودة أحد المواهب الصاعدة من مواليد 2007، لاعب فريق كرة القدم بمركز شباب النصر في الإسكندرية إثر أزمة قلبية باحدي المباريات.

3. صابر عيد – ديسمبر 2025

فقدت الكرة المصرية نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق صابر بعد صراع طويل مع المرض.

4. إبراهيم شيكا – 12 أبريل 2025

توفي إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق وأحد المواهب الشابة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر 28 عامًا.

5. سعد محمد – 17 أبريل 2025

رحل اللاعب السابق سعد محمد، أحد لاعبي الزمالك الناشئين، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

6. ميمي عبدالرازق – 16 يوليو 2025

توفي ميمي عبدالرازق، نجم ومدرب النادي المصري البورسعيدي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

كان عبدالرازق شخصية بارزة في الكرة المصرية، سواء كمدرب أو كإداري، وتولي تدريب النادي المصري عدة مرات.

7. السباح يوسف محمد – ديسمبر 2025

رحل السباح الشاب يوسف محمد في واقعة مريرة بعد تعرضه لحالة اغماء خلال احدي مسابقات الجمهورية للسباحة.

8. محمد صبري – 14 نوفمبر 2025

أودت حادثة سير بحياة اللاعب السابق محمد صبري، لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر السابق، الذي واصل نشاطه كمحلل رياضي بعد الاعتزال.