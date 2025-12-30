مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

ثلاثي الزمالك يتصدرهم.. 8 رياضيين مصريين توفوا في 2025

كتب : محمد عبد الهادي

01:33 م 30/12/2025 تعديل في 02:21 م
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    رياضيين مصريين توفوا (4)
  • عرض 14 صورة
    رياضيين مصريين توفوا (5)
  • عرض 14 صورة
    رياضيين مصريين توفوا (3)
  • عرض 14 صورة
    رياضيين مصريين توفوا (2)
  • عرض 14 صورة
    رياضيين مصريين توفوا (6)
  • عرض 14 صورة
    رياضيين مصريين توفوا (8)
  • عرض 14 صورة
    رياضيين مصريين توفوا (9)
  • عرض 14 صورة
    رياضيين مصريين توفوا (10)
  • عرض 14 صورة
    رياضيين مصريين توفوا (11)
  • عرض 14 صورة
    رياضيين مصريين توفوا (12)
  • عرض 14 صورة
    رياضيين مصريين توفوا (14)
  • عرض 14 صورة
    رياضيين مصريين توفوا (13)
  • عرض 14 صورة
    رياضيين مصريين توفوا (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الكرة المصرية عام ٢٠٢٥ سلسلة من الخسائر المؤثرة بعد وفاة عدد من لاعبي ونجوم كرة القدم الذين تركوا بصمة واضحة في الملاعب وعلى صعيد تطوير اللعبة.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية، أبرز وفيات نجوم كرة القدم والرياضة في عام 2025 كالتالي:

1. ميمي الشربيني – 20 يناير 2025

توفي محمد عبد اللطيف “ميمي” الشربيني، المدافع السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن عمر 86 عامًا بعد تدهور حالته الصحية.

2. أدهم حمودة بوبو– 25 يناير 2025
رحل اللاعب الشاب أدهم حمودة أحد المواهب الصاعدة من مواليد 2007، لاعب فريق كرة القدم بمركز شباب النصر في الإسكندرية إثر أزمة قلبية باحدي المباريات.

3. صابر عيد – ديسمبر 2025
فقدت الكرة المصرية نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق صابر بعد صراع طويل مع المرض.

4. إبراهيم شيكا – 12 أبريل 2025

توفي إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق وأحد المواهب الشابة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر 28 عامًا.

5. سعد محمد – 17 أبريل 2025
رحل اللاعب السابق سعد محمد، أحد لاعبي الزمالك الناشئين، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

6. ميمي عبدالرازق – 16 يوليو 2025

توفي ميمي عبدالرازق، نجم ومدرب النادي المصري البورسعيدي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.
كان عبدالرازق شخصية بارزة في الكرة المصرية، سواء كمدرب أو كإداري، وتولي تدريب النادي المصري عدة مرات.

7. السباح يوسف محمد – ديسمبر 2025

رحل السباح الشاب يوسف محمد في واقعة مريرة بعد تعرضه لحالة اغماء خلال احدي مسابقات الجمهورية للسباحة.

8. محمد صبري – 14 نوفمبر 2025
أودت حادثة سير بحياة اللاعب السابق محمد صبري، لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر السابق، الذي واصل نشاطه كمحلل رياضي بعد الاعتزال.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميمي الشربيني أدهم حمودة بوبو صابر عيد إبراهيم شيكا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار
تفاصيل إنشاء أول بنك للذهب في مصر وأفريقيا
شلل مروري بشارع التسعين بالتجمع الخامس بعد انفجار ماسورة مياه | صور
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية التعاملات الصباحية