مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

0 0
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 0
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

إعلان

"زوجته غابت 4 ساعات".. سرقة منزل مدرب البرتغال والاستيلاء على مجوهراته

كتب - نهى خورشيد

07:35 م 24/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مدرب البرتغال وزوجته 1
  • عرض 4 صورة
    مدرب البرتغال
  • عرض 4 صورة
    مدرب منتخب البرتغال من جنازة ديوجو جوتا_Easy-Resize.com

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض منزل الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، لعملية سطو أسفرت عن سرقة مجوهرات وساعات تقدر قيمتها بنحو 100 ألف يورو.

وأوضحت قناة CNN Portugal أن اللصوص تمكنوا من دخول المنزل المدرب والمتواجد في منطقة كاشكايش بضواحي العاصمة لشبونة عبر المطبخ، فيما ذكرت قناة SIC Notícias أن الجناة حطموا نافذة للوصول إلى داخل المنزل.

فيما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن السرقة وقعت عقب خروج زوجته الأسكتلندية بيث طومسون، لحوالي أربع ساعات.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن العصابة كانت على علم بغياب الزوجين، واستغلت الوقت لتفتيش المنزل بالكامل بحثاً عن المقتنيات الثمينة دون خوف من اكتشاف أمرهم، مشيرة إلى أن خبراء الأدلة الجنائية قاموا بجمع كافة البصمات والأدلة من المنزل.

وكان مارتينيز صاحب الـ 52 عاماً، تولى تدريب منتخب البرتغال في يناير 2023، ويخوض حالياً الاستعدادات الخاصة بتصفيات كأس العالم 2026، إذ يواجه المنتخب البرتغالي نظيريه إيرلندا والمجر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

"خلاف وحيد".. مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرتغالي برونو لاجي

"فعلت ما بوسعي".. خالد بوطيب يتحدث عن تجربته في الزمالك

"لمناقشة الأمور الانتخابية".. موقف الخطيب من اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مدرب البرتغال وزوجته روبرتو مارتينيز منتخب البرتغال سرقة منزل مدرب البرتغال كأس العالم مونديال 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* هل يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في اجتماعه المقبل؟