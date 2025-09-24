تعرض منزل الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، لعملية سطو أسفرت عن سرقة مجوهرات وساعات تقدر قيمتها بنحو 100 ألف يورو.

وأوضحت قناة CNN Portugal أن اللصوص تمكنوا من دخول المنزل المدرب والمتواجد في منطقة كاشكايش بضواحي العاصمة لشبونة عبر المطبخ، فيما ذكرت قناة SIC Notícias أن الجناة حطموا نافذة للوصول إلى داخل المنزل.

فيما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن السرقة وقعت عقب خروج زوجته الأسكتلندية بيث طومسون، لحوالي أربع ساعات.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن العصابة كانت على علم بغياب الزوجين، واستغلت الوقت لتفتيش المنزل بالكامل بحثاً عن المقتنيات الثمينة دون خوف من اكتشاف أمرهم، مشيرة إلى أن خبراء الأدلة الجنائية قاموا بجمع كافة البصمات والأدلة من المنزل.

وكان مارتينيز صاحب الـ 52 عاماً، تولى تدريب منتخب البرتغال في يناير 2023، ويخوض حالياً الاستعدادات الخاصة بتصفيات كأس العالم 2026، إذ يواجه المنتخب البرتغالي نظيريه إيرلندا والمجر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل.

