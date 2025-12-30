مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

1 1
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 3
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

"الرد خلال يومين".. مستجدات مفاوضات برشلونة والأهلي لضم حمزة عبد الكريم

كتب : هند عواد

06:39 م 30/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 7 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 7 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 7 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 7 صورة
    حمزة عبد الكريم (6)
  • عرض 7 صورة
    حمزة عبد الكريم (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي إبراهيم فايق مستجدات مفاوضات برشلونة مع حمزة عبد الكريم، مهاجم الأهلي الشاب، لضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب فايق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لما أقولك متراجعش ورايا في قصة حمزة عبد الكريم يبقى متراجعش، لما أقولك مفيش مفاوضات وقفت وبرشلونة متمسك باللاعب والأهلي عنده انفتاح على خروجه يبقى متراجعش ورايا، ولما قلت لك كان فيه فيديو من كام يوم وفيه محادثات حصلت بين والد اللاعب والوسيط ونادي برشلونة وقلت لك فيه عرض جديد هيتقدم متراجعش ورايا".

وأضاف: "الجديد بقى ومتراجعش ورايا برضه، العرض اتقدم بالفعل ووصل الأهلي، ومن حق النادي الرد خلال أسبوع، العرض أفضل نسبيًا، وبرشلونة رفع فيه نسبة إعادة البيع لـ15% بدلًا من 10% مع زيادة عدة بنود أفضل لصالح الأهلي".

واختتم فايق: "الأهلي سيقوم بدراسة العرض وسيرد خلال يومين بالكثير حرصًا على مصلحة اللاعب.. والمعلومة المؤكدة أن هناك تقاربًا كبيرًا وتلاقيًا بين طلبات الأهلي وعرض برشلونة الجديد، وقد تُحسم الأمور ويخرج حمزة عبد الكريم إلى كتالونيا، تقدر تحط حمزة عبد الكريم على شاحن بتاع برشلونة بنسبة 80%".

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. مصر تتحرك رسميًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2028

"استبعاد الكبار".. تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون بكأس العاصمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم برشلونة الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تفجر مفاجأة: أمي لم تحب لقب "ملكة الإغراء"
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البترول: ارتفاع إنتاجنا المحلي من الغاز خلال 2025
مصراوي tv كيف مر عام 2025 على قطاع غزة؟