كشف الإعلامي إبراهيم فايق مستجدات مفاوضات برشلونة مع حمزة عبد الكريم، مهاجم الأهلي الشاب، لضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب فايق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لما أقولك متراجعش ورايا في قصة حمزة عبد الكريم يبقى متراجعش، لما أقولك مفيش مفاوضات وقفت وبرشلونة متمسك باللاعب والأهلي عنده انفتاح على خروجه يبقى متراجعش ورايا، ولما قلت لك كان فيه فيديو من كام يوم وفيه محادثات حصلت بين والد اللاعب والوسيط ونادي برشلونة وقلت لك فيه عرض جديد هيتقدم متراجعش ورايا".

وأضاف: "الجديد بقى ومتراجعش ورايا برضه، العرض اتقدم بالفعل ووصل الأهلي، ومن حق النادي الرد خلال أسبوع، العرض أفضل نسبيًا، وبرشلونة رفع فيه نسبة إعادة البيع لـ15% بدلًا من 10% مع زيادة عدة بنود أفضل لصالح الأهلي".

واختتم فايق: "الأهلي سيقوم بدراسة العرض وسيرد خلال يومين بالكثير حرصًا على مصلحة اللاعب.. والمعلومة المؤكدة أن هناك تقاربًا كبيرًا وتلاقيًا بين طلبات الأهلي وعرض برشلونة الجديد، وقد تُحسم الأمور ويخرج حمزة عبد الكريم إلى كتالونيا، تقدر تحط حمزة عبد الكريم على شاحن بتاع برشلونة بنسبة 80%".

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. مصر تتحرك رسميًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2028

"استبعاد الكبار".. تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون بكأس العاصمة