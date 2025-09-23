فيديو هدف إيفان توني للأهلي السعودي في مرمى بيراميدز

أدرك فريق الأهلي السعودي هدف التعادل في مرمى بيراميدز، خلال المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات كأس إنتركونتيننتال.

وسجل هدف التعادل إيفان توني في الدقيقة 45، من ركلة جزاء احتسابها الحكم بسبب التدخل العنيف على لاعب الأهلي السعودي.

وحال استمرت المباراة بالتعادل سيتم اللجوء لشوطين إضافين وحال استمر التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم بطل كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.