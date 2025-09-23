مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

1 3
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

2 3
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

1 1
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

0 2
22:30

ريال مدريد

فيديو هدف إيفان توني للأهلي السعودي في مرمى بيراميدز

كتب - محمد عبد السلام:

10:34 م 23/09/2025
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز

أدرك فريق الأهلي السعودي هدف التعادل في مرمى بيراميدز، خلال المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات كأس إنتركونتيننتال.

وسجل هدف التعادل إيفان توني في الدقيقة 45، من ركلة جزاء احتسابها الحكم بسبب التدخل العنيف على لاعب الأهلي السعودي.

وحال استمرت المباراة بالتعادل سيتم اللجوء لشوطين إضافين وحال استمر التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم بطل كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز الأهلي السعودي

