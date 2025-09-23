أعلن نادي بيراميدز، إذاعة مباراة فريق كرة القدم بالنادي أمام نظيره أهلي جدة السعودي، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس الإنتركونتيننتال، عبر قناة "إم بي سي أكشن".

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره أهلي جدة السعودي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان بيراميدز، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدوري.

ويبحث فريق بيراميدز، عن حصد اللقب العالمي الأول له في تاريخه، حيث سيتوج الفائزة في مباراة اليوم، بلقب بطل القارات الثلاث "آسيا، أفريقيا والمحيط الهادي".

وجاء تردد قناة "إم بي سي أكشن"، الناقلة لمباراة بيراميدز وأهلي جدة كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11471

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500