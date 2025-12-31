مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

1 2
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 3
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

2 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

إمام عاشور ينشر صورا من معسكر منتخب مصر ويعلق

كتب : مصراوي

09:35 م 31/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (2)
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (3)
  • عرض 6 صورة
    نجوم منتخب مصر
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (5)
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك إمام عاشور صورا من داخل معسكر منتخب مصر المقام في المغرب في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وظهر إمام عاشور في صورة مع نجوم منتخب مصر، بالإضافة إلى القميص الخاص به وصورا من التدريبات، وعلق عليهم برمز "قلب".

يذكر أن منتخب مصر يستعد لملاقاة منتخب بنين يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية.

وصعد منتخب مصر من دور المجموعات متصدرا المجموعة بـ 7 نقاط، من فوز على زيمبابوي وفوز على جنوب إفريقيا وتعادل مع أنجولا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور منتخب مصر مصر وبنين دور الـ 16 كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد
ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"