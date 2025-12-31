حفيظ دراجي يتغنى بمنتخب الجزائر ومدربه.. ماذا قال؟

شارك إمام عاشور صورا من داخل معسكر منتخب مصر المقام في المغرب في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وظهر إمام عاشور في صورة مع نجوم منتخب مصر، بالإضافة إلى القميص الخاص به وصورا من التدريبات، وعلق عليهم برمز "قلب".

يذكر أن منتخب مصر يستعد لملاقاة منتخب بنين يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية.

وصعد منتخب مصر من دور المجموعات متصدرا المجموعة بـ 7 نقاط، من فوز على زيمبابوي وفوز على جنوب إفريقيا وتعادل مع أنجولا.