مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

1 2
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 3
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

2 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

زوجة أكرم توفيق الثانية توجه له رسالة بمناسبة عام 2026

كتب : محمد عبد الهادي

08:56 م 31/12/2025 تعديل في 08:57 م
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    أكرم توفيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت هدير أبو نار زوجة اللاعب أكرم توفيق، نجم الأهلي السابق وفريق الشمال القطري الحالي، رسالة له بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026.

ونشرت زوجة النني الثانية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي جاء بعنوان: "أمنيتي لزوجي في 2026".

وجاءت كلماته: "الله يوفقك، وان شاء الله وين ما تروح تلقاها مفتوحة في وشك، وعسي الله سبحانه وتعالى يفتحها عليك فتوح العارفين".

جدير بالذكر أن هدير أبو نار هي زوجة أكرم توفيق الثانية، والتي أعلن زواجه بها في شهر سبتمبر الماضي 2024.

إقرأ أيضًا..

تجارة الأعضاء والمرض والتحقيقات.. القصة الكاملة لوفاة إبراهيم شيكا في 2025

قرار مفاجئ للاعبي الزمالك بعد بيان مجلس الإدارة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق زوجة أكرم توفيق الثانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد
ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"