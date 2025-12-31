إمام عاشور ينشر صورا من معسكر منتخب مصر ويعلق

وجهت هدير أبو نار زوجة اللاعب أكرم توفيق، نجم الأهلي السابق وفريق الشمال القطري الحالي، رسالة له بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026.

ونشرت زوجة النني الثانية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي جاء بعنوان: "أمنيتي لزوجي في 2026".

وجاءت كلماته: "الله يوفقك، وان شاء الله وين ما تروح تلقاها مفتوحة في وشك، وعسي الله سبحانه وتعالى يفتحها عليك فتوح العارفين".

جدير بالذكر أن هدير أبو نار هي زوجة أكرم توفيق الثانية، والتي أعلن زواجه بها في شهر سبتمبر الماضي 2024.

