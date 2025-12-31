منتخب مصر يستهل استعداداته لمواجهة بنين في كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب - نهى خورشيد

استهل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، برنامجه التحضيري استعداداً لمواجهة منتخب بنين، المقررلها يوم 5 يناير المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حالياً في المغرب.

وأدى الفراعنة مرانهم المسائي اليوم، والذي انطلق في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إذ تضمن وحدات بدنية في البداية، قبل الانتقال إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية.

واختتمت الحصة التدريبية لمنتخب مصر اليوم بتقسيمة بين اللاعبين.

وشهد التدريب حضور حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة المنتخب الوطني المتواجدة في المغرب، لمتابعة استعدادات الفريق قبل المواج