مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 1
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

1 2
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 3
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

2 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر يستهل استعداداته لمواجهة بنين في كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : نهي خورشيد

09:22 م 31/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 3
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 4
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 5
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 6
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 2
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 8
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 1
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 10
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 7
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 11
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 13
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 14
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 12
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 15
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 9

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نهى خورشيد

استهل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، برنامجه التحضيري استعداداً لمواجهة منتخب بنين، المقررلها يوم 5 يناير المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حالياً في المغرب.

وأدى الفراعنة مرانهم المسائي اليوم، والذي انطلق في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إذ تضمن وحدات بدنية في البداية، قبل الانتقال إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية.

واختتمت الحصة التدريبية لمنتخب مصر اليوم بتقسيمة بين اللاعبين.

وشهد التدريب حضور حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة المنتخب الوطني المتواجدة في المغرب، لمتابعة استعدادات الفريق قبل المواج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر يستعد لمواجهة بنين مباراة منتخب مصر وبنين موعد مباراة منتخب مصر وبنين بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"