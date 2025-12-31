مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 1
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

0 3
19:30

القادسية

ملخص مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا 2025

كتب : مصراوي

05:35 م 31/12/2025 تعديل في 08:04 م
    منتخب الجزائر
    رياض محرز قائد منتخب الجزائر
    الجزائر يفوز على البحرين بخماسية
    مباراة الجزائر والسودان
    منتخب الجزائر للمحليين ومنتخب مصر الثاني
    مباراة الجزائر والسودان

حقق منتخب الجزائر فوزا كبيرا، على حساب نظيره منتخب غينيا الاستوائية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس امم افريقيا

وبهذا الفوز رفع منتخب الجزائر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 9 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، فيما استمر منتخب غينيا الاستوائية في المركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.

موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا 2025

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا.

تشكيل منتخب الجزائر

الحارس: أنتوني ماندريا.

الدفاع: رفيق بلغالي - زين الدين بلعيد - محمد توجاي - ريان أيت نوري.

الوسط: رامز زروقي - حامد عبديلي - فارس شايبي.

الهجوم: منصف باكرار - إبراهيم مازا - أنيس حج موسى.

تشكيل منتخب غينيا الاستوائية

الحارس: خيسوس أوونو.

الدفاع: مارفن أنيبوه - إستيبان أروزكو - ساؤول كوكو - تشارلس أوندو.

الوسط: بابلو جانيت - عمر ماسكاريل - أليكس بالبوا.

الهجوم: خوسي نبيل - إيميليو نسوي - يانيك بويلا.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

تُنقل المباراة عبر قناة

beIN SPORTS MAX HD1.

القناة المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

كما يمكن متابعة اللقاء عبر شاشة القناة الجزائرية الأرضية، الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات، وفق الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

أبرز أحداث مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 4: فرصة هدف ضائع لمنتخب الجزائر وضغط متواصل

الدقيقة 11: خطأ لصالح الجزائر ضد تشارلز أوندو لاعب غينيا الاستوائية

الدقيقة 20: هدف أول لمنتخب الجزائر عن طريق زين الدين بلعيد

الدقيقة 25: الجزائر تضيف الهدف الثاني عن طريق فارس شايبي

الدقيقة 32: إبراهيم مازه يسجل الهدف الثالث لمنتخب الجزائر

الدقيقة 39: توقف المباراة لعلاج رامز زروقي لاعب الجزائر

الدقيقة 45: الحكم يحتسب دقيقتان وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+2: نهاية الشوط الأول بتقدم الجزائر بثلاثية

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: إيمليو انسوي يحرز الهدف الأول لمنتخب غينيا في مرمى الجزائر

الدقيقة 58: محاولات مستمرة من لاعبي منتخب الجزائر لتسجيل الهدف الرابع في مرمى غينيا الاستوائية

الدقيقة 64: تسديدة قوية من لاعب منتخب الجزائر ولكنها تصطدم بلاعب غينيا الاستوائية

الدقيقة 75: محاولات مستمرة من لاعبي منتخب الجزائر لتسجيل الهدف الرابع

الدقيقة 90ك حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة

