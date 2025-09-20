كتب - يوسف محمد:

خطفت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار بشكل كبير، خلال مباراة النصر أمام الرياض، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري السعودي للمحترفين.

وقبل انطلاق صافرة بداية المباراة، خطفت جورجينا رودريجز الأنظار كعادتها، خلال تواجدها في مدرجات ملعب الأول بارك، لدعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه أمام الرياض.

صور جورجينا في مباراة النصر والرياض

وظهرت جورجينا وأبنائها في مدرجات ملعب الأول بارك، وهم يوجهون التحية إلى رونالدو، الذي تغطت على وجهه علامات الفرح والسعادة الشديدة، بحضور عائلته في المدرجات.

نتيجة مباراة النصر والرياض

وشهدت مباراة النصر أمام الرياض اليوم، تألق رونالدو الذي نجح في تسجيل هدفين في ليساعد فريقه على تحقيق الفوز، على حساب الرياض، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

ترتيب النصر في الدوري السعودي

ويحتل النصر حاليا، صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، برصيد 9 نقاط جمعهم من 32 مباريات خاضهم بالمسابقة.

