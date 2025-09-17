كتبت-هند عواد:

يقترب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من تحقيق إنجاز تاريخي، في دوري أبطال اوروبا، عندما يستضيف الريدز نظيره أتلتيكو مدريد.

ويواجه ليفربول أتلتيكو مدريد، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وفي حال مشاركة محمد صلاح في لقاء اليوم، سيصبح ثاني أكثر لاعبي ليفربول مشاركة في دوري أبطال أوروبا، متفوقاً على أسطورة النادي ستيفن جيرارد، إذ أن الثنائي يمتلكان نفس عدد المباريات الأوروبية (73 مباراة).

وتعتبر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، رقم 74 لمحمد صلاح مع الريدز في البطولة، ليصبح على بعد 6 مواجهات للتساوي مع الرقم القياسي المسجل باسم جيمي كاراجر، أكثر لاعب شارك بقميص ليفربول في دوري الأبطال بـ80 مباراة.

اقرأ أيضًا:

فرصتان ذهبيتان لمسار في دوري أبطال أفريقيا

منذ 22 عامًا.. رقم سلبي للأهلي في الدوري المصري

والدته عملت خادمة وطاهية.. كريستيانو رونالدو من الفقر إلى الثراء