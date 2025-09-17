مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

- -
19:45

نادي بافوس

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

يتخطى أسطورة الفريق.. محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا

02:53 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول 1
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (17)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (11)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (12)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (13)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (14)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (19)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (3)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يقترب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من تحقيق إنجاز تاريخي، في دوري أبطال اوروبا، عندما يستضيف الريدز نظيره أتلتيكو مدريد.

ويواجه ليفربول أتلتيكو مدريد، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وفي حال مشاركة محمد صلاح في لقاء اليوم، سيصبح ثاني أكثر لاعبي ليفربول مشاركة في دوري أبطال أوروبا، متفوقاً على أسطورة النادي ستيفن جيرارد، إذ أن الثنائي يمتلكان نفس عدد المباريات الأوروبية (73 مباراة).

وتعتبر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، رقم 74 لمحمد صلاح مع الريدز في البطولة، ليصبح على بعد 6 مواجهات للتساوي مع الرقم القياسي المسجل باسم جيمي كاراجر، أكثر لاعب شارك بقميص ليفربول في دوري الأبطال بـ80 مباراة.

اقرأ أيضًا:

فرصتان ذهبيتان لمسار في دوري أبطال أفريقيا

منذ 22 عامًا.. رقم سلبي للأهلي في الدوري المصري

والدته عملت خادمة وطاهية.. كريستيانو رونالدو من الفقر إلى الثراء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول ليفربول وأتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟