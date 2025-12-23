مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

نادٍ انجليزي عملاق يهتم بضم عمر مرموش.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:31 م 23/12/2025

عمر مرموش

بات مصير الدولي المصري عمر مرموش غامضا مع فريقه مانشستر سيتي بالفترة الحالية، بعد ابتعاده مؤخرا عن المشاركة أساسيا مع الفريق بالدوري الإنجليزي.

مع اقتران اسم مرموش بالرحيل علي سبيل الإعارة في يناير، بات أكثر من نادٍ مهتم بالتعاقد معه، ويأتي علي رأسهم العملاق الإنجليزي توتنهام هوتسبير.

حيث كشف موقع teamTALK، أن توتنهام يبدي اهتمامه بالتعاقد مع عمر مرموش وبدأ متابعة موقفه داخل مانشستر سيتي.

واشار التقرير أن بيب جوارديولا متردد في الاستغناء عن مرموش، صاحب الـ26 عامًا، مع طرح خيار الإعارة مع أحقية الشراء كحل محتمل خلال الفترة المقبلة.

وانتقل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في يناير الماضي، ونجح في تقديم مستويات لافتة بعد انضمامه للسيتي بعدما سجل سبعة أهداف في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الموسم الحالي جاء أكثر صعوبة على المهاجم المصري الدولي، إذ اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط في 15 مباراة رسمية، شارك خلالها أساسيًا في أربع مباريات فقط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي توتنهام

أخبار كأس الأمم الأفريقية

أخبار

