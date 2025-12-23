نادٍ انجليزي عملاق يهتم بضم عمر مرموش.. ما التفاصيل؟

بات مصير الدولي المصري عمر مرموش غامضا مع فريقه مانشستر سيتي بالفترة الحالية، بعد ابتعاده مؤخرا عن المشاركة أساسيا مع الفريق بالدوري الإنجليزي.

مع اقتران اسم مرموش بالرحيل علي سبيل الإعارة في يناير، بات أكثر من نادٍ مهتم بالتعاقد معه، ويأتي علي رأسهم العملاق الإنجليزي توتنهام هوتسبير.

حيث كشف موقع teamTALK، أن توتنهام يبدي اهتمامه بالتعاقد مع عمر مرموش وبدأ متابعة موقفه داخل مانشستر سيتي.

واشار التقرير أن بيب جوارديولا متردد في الاستغناء عن مرموش، صاحب الـ26 عامًا، مع طرح خيار الإعارة مع أحقية الشراء كحل محتمل خلال الفترة المقبلة.

وانتقل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في يناير الماضي، ونجح في تقديم مستويات لافتة بعد انضمامه للسيتي بعدما سجل سبعة أهداف في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الموسم الحالي جاء أكثر صعوبة على المهاجم المصري الدولي، إذ اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط في 15 مباراة رسمية، شارك خلالها أساسيًا في أربع مباريات فقط.