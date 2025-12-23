محرز: لا أعذار في أمم إفريقيا.. والجزائر قادرة على كتابة تاريخ جديد

أكد رياض محرز قائد منتخب الجزائر أن منتخب بلاده يمتلك كل المقومات التي تؤهله للمنافسة بقوة على لقب كأس أمم إفريقيا 2025، مشددًا على ضرورة الظهور بشكل مختلف عن النسختين السابقتين.

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في البطولة بمواجهة السودان ضمن منافسات المجموعة الخامسة، في اللقاء المقرر إقامته غدا الأربعاء.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أوضح محرز أن البداية القوية تمثل عاملًا حاسمًا في مشوار المنتخب، مشيرًا إلى أن الإخفاق في آخر نسختين أصبح جزءًا من الماضي، وأن الهدف الآن هو التعويض وتقديم مستوى أفضل.

وأشار قائد الخضر إلى أن الجيل الحالي يضم مزيجًا من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات، معتبرًا أن الوقت مناسب لاستعادة الأمجاد، وبناء صفحة جديدة في تاريخ المنتخب الجزائري.

وشدد جناح أهلي جدة على أن مباراة السودان تمثل الاختبار الأول لإثبات الجاهزية، مؤكدًا أن المنتخب لا يملك أي أعذار، وأن الجميع مطالب بإظهار المستوى الحقيقي منذ البداية.

ويُذكر أن منتخب الجزائر ودّع النسختين الماضيتين من كأس أمم إفريقيا من الدور الأول دون تحقيق أي فوز، وذلك بعد تتويجه باللقب في نسخة 2019 التي أُقيمت في مصر.