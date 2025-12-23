مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

إعلان

محرز: لا أعذار في أمم إفريقيا.. والجزائر قادرة على كتابة تاريخ جديد

كتب- محمد عبدالهادي:

02:28 م 23/12/2025

رياض محرز قائد منتخب الجزائر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد رياض محرز قائد منتخب الجزائر أن منتخب بلاده يمتلك كل المقومات التي تؤهله للمنافسة بقوة على لقب كأس أمم إفريقيا 2025، مشددًا على ضرورة الظهور بشكل مختلف عن النسختين السابقتين.

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في البطولة بمواجهة السودان ضمن منافسات المجموعة الخامسة، في اللقاء المقرر إقامته غدا الأربعاء.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أوضح محرز أن البداية القوية تمثل عاملًا حاسمًا في مشوار المنتخب، مشيرًا إلى أن الإخفاق في آخر نسختين أصبح جزءًا من الماضي، وأن الهدف الآن هو التعويض وتقديم مستوى أفضل.

وأشار قائد الخضر إلى أن الجيل الحالي يضم مزيجًا من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات، معتبرًا أن الوقت مناسب لاستعادة الأمجاد، وبناء صفحة جديدة في تاريخ المنتخب الجزائري.

وشدد جناح أهلي جدة على أن مباراة السودان تمثل الاختبار الأول لإثبات الجاهزية، مؤكدًا أن المنتخب لا يملك أي أعذار، وأن الجميع مطالب بإظهار المستوى الحقيقي منذ البداية.

ويُذكر أن منتخب الجزائر ودّع النسختين الماضيتين من كأس أمم إفريقيا من الدور الأول دون تحقيق أي فوز، وذلك بعد تتويجه باللقب في نسخة 2019 التي أُقيمت في مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رياض محرز قائد منتخب الجزائر الجزائر قادرة على كتابة تاريخ كأس أمم إفريقيا 2025 مباراة الجزائر و السودان موعد مباراة الجزائر والسودان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟