مسؤول الأهلي السابق يطالب بعدم مشاركة محمد الشناوي أساسيًا مع مصر

كتب : محمد عبد الهادي

12:41 م 23/12/2025

محمد الشناوي

طالب محمد رمضان المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي بعدم مشاركة الحارس محمد الشناوي أساسيا مع منتخب مصر نظرا لتراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وقال لاعب ومسؤول الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية علي قناة إم بي سي مصر:" ليس من مصلحة الشناوي المشاركة أساسيا مع المنتخب في الفترة الحالية".

وتابع:" من الأفضل للشناوي أن يجلس علي دكة البدلاء، فمستواه مؤخرا غير مطمئن".

وكان الشناوي قد شارك مع منتخب مصر في لقاء زيمبابوي الذي أقيم أمس الإثنين، وتمكن الفراعنة من تحقيق فوزا صعبا بهدفين لهدف.

موعد مباراة مصر المقبلة في أمم أفريقيا

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة المقبلة الموافق 26 ديسمبر الجاري.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

