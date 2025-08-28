كتبت-هند عواد:

حقق فريق جريمسبي تاون مفاجأة في كأس الرابطة الإنجليزي، بإقصاء مانشستر يونايتد من دور الـ64، بعد الفوز بركلات الترجيح 12-11، في لقاء انتهى وقته الأصلي بالتعادل 2-2.

كانت المفاجأة في أن الأقصاء جاء عن طريق فريق جريمسبي تاون، الذي يلعب في الدرجة الثانية الإنجليزي (المستوى الرابع في كرة القدم الإنجليزية)، وملقب بـ"مارينرز".

قصة نادي جريمسبي تاون الذي أقصى يونايتد

تأسس نادي جريمسبي تاون، عام 1878 ويقع في كليثوربس، ويلعب في ملعب "بلونديل"، الذي يتسع لـ9000 متفرج، منذ عام 1898، حيث اقتحم مشجعوه أرضه للاحتفال ليلة أمس.

ولا يعد هذا الإنجاز الوحيد لجريمسبي تاون، إذ وصل فريقه إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، في ثلاثينيات القرن الماضي، ويعد النادي الوحيد في مقاطعة "لينكولنشاير" الذي لعب في دوري الدرجة الأولى، وفي عام 1954، أصبح أول فريق إنجليزي يُعيّن مدربًا أجنبيًا، وهو المجري إليمر بيركيسي.

تشجيع حارس جريمسبي تاون لمانشستر يونايتد

كشف حارس مرمى جريمسبي تاون كريستي بيم، مفاجأة حول إقصاء مانشستر يونايتد من كأس كاراباو.

وقال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لم أستوعب الأمر بعد، أنا من مشجعي مانشستر يونايتد، لذا أشعر بالغضب قليلاً، الليل هو ما تلعب كرة القدم من أجله. رائع حقًا".

وأضاف: "كان يجب أن أؤدي بشكل أفضل قليلاً (في ركلات الترجيح)، أليس كذلك؟، لقد تصديت لتسديدة واحدة لأبقى في المباراة، واللاعبون قاموا بالباقي، إنه أمرا رائعا."

