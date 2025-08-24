ماذا قدمّ وسام أبو علي في ظهوره الأول مع كولومبوس كرو الأمريكي؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قص المهاجم الفلسطيني الدولي وسام أبو علي شريط مشاركاته مع ناديه كولومبوس كرو الأمريكي حين حلّ بديلاً بمباراتهم أمام نيو إنجلاند صباح اليوم الأحد.

وخسر فريق كولومبوس كرو بثنائية مقابل هدف على يد نظيره نيو إنجلاند ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الأمريكي.

وشارك مهاجم الأهلي السابق بـ 34 دقيقة خلال المباراة لمس خلالها الكرة 11 لمسة إذ مرر الكرة 5 مرات لزملائه بينهما تمريرتين صحيحتين بدقة 40%

وخسر المهاجم صاحب الـ 26 عاماً التحامين أرضيين خاضهما فيما فاز بالالتحام الهوائي الوحيد الذي قام به ولكنه خسر الاستحواذ على الكرة 6 مرات.

وكان نادي كولومبوس كرو قد تعاقد مع وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من الأهلي.

ويحتل فريق كولومبوس كرو المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 45 نقطة بفارق نقطة عن إنتر ميامي صاحب المركز الخامس ونقطتين عن أورلاندو سيتي صاحب المركز الرابع.

اقرأ أيضًا:

شيكابالا: المدير الفني للزمالك ظلم عبد الله السعيد لهذا السبب

"عقارات وكرة قدم"..21 صورة وأبرز المعلومات عن ثروة محمد زيدان