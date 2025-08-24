مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

ماذا قدمّ وسام أبو علي في ظهوره الأول مع كولومبوس كرو الأمريكي؟

12:06 م الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الظهور الأول لوسام أبو علي مع كولومبوس كرو
  • عرض 6 صورة
    الظهور الأول لوسام أبو علي مع كولومبوس كرو
  • عرض 6 صورة
    وسام أبو علي (1الظهور الأول لوسام أبو علي مع كولومبوس كرو
  • عرض 6 صورة
    الظهور الأول لوسام أبو علي مع كولومبوس كرو
  • عرض 6 صورة
    وسام أبو علي (6الظهور الأول لوسام أبو علي مع كولومبوس كرو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قص المهاجم الفلسطيني الدولي وسام أبو علي شريط مشاركاته مع ناديه كولومبوس كرو الأمريكي حين حلّ بديلاً بمباراتهم أمام نيو إنجلاند صباح اليوم الأحد.

وخسر فريق كولومبوس كرو بثنائية مقابل هدف على يد نظيره نيو إنجلاند ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الأمريكي.

وشارك مهاجم الأهلي السابق بـ 34 دقيقة خلال المباراة لمس خلالها الكرة 11 لمسة إذ مرر الكرة 5 مرات لزملائه بينهما تمريرتين صحيحتين بدقة 40%

وخسر المهاجم صاحب الـ 26 عاماً التحامين أرضيين خاضهما فيما فاز بالالتحام الهوائي الوحيد الذي قام به ولكنه خسر الاستحواذ على الكرة 6 مرات.

وكان نادي كولومبوس كرو قد تعاقد مع وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من الأهلي.

ويحتل فريق كولومبوس كرو المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 45 نقطة بفارق نقطة عن إنتر ميامي صاحب المركز الخامس ونقطتين عن أورلاندو سيتي صاحب المركز الرابع.

اقرأ أيضًا:
شيكابالا: المدير الفني للزمالك ظلم عبد الله السعيد لهذا السبب

"عقارات وكرة قدم"..21 صورة وأبرز المعلومات عن ثروة محمد زيدان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي الأهلي كولومبوس كرو مباراة كولومبوس كرو الأمريكي الدوري الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
سعر الدولار يعود للتراجع إلى أدنى مستوى له خلال عام في تعاملات اليوم