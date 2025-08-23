5 سنوات من الإخفاق.. رونالدو بين تاريخ يوفنتوس ومقبرة بطولات النصر

كتب - محمد القرش:

واصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إخفاقاته على مستوى الأندية من حيث الألقاب، منذ أن حصد كأس السوبر الإيطالي رفقة يوفنتوس بموسم 2020/21.

وخسر رونالدو اللقب رقم 12 له مع النصر السعودي، والنهائي الثالثة له بعد خسارة السوبر السعودي 2025/26 بركلات الترجيح أمام الأهلي.

إخفاقات رونالدو مع الأندية تمتد

رحل رونالدو عن ريال مدريد محققا جميع بطولات كرة القدم على مستوى الأندية، منتقلا إلى يوفنتوس بموسم 2018/19، حيث توقع المعظم عدم نجاح تجربة البرتغالي في الدوري الإيطالي.

وعكس توقعات الجميع، واصل البرتغالي صناعته للتاريخ بحصد 5 بطولات إيطالية خلال 3 سنوات، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد بموسم 2021/22.

الحقبة الثانية لكريستيانو مع اليونايتد لم تكن كما ينبغي، حيث صاحبها الكثير من الإخفاقات والانتقادات من الجماهير بسبب ادائه مع الفريق.

وتبين للمهاجم البرتغالي الخطأ الذي وقع فيه بالانتقال لليونايتد مرة أخرى، قبل أن يشد رحاله متجها إلى المملكة العربية السعودية في تجربة فريدة من نوعها.

انضمام رونالدو للنصر وضع على عاتقه الكثير من التحديات والضغوطات، حيث كان أساس خطة المملكة العربية السعودية في تطوير الدوري المحلي واستقطاب نجوم العالم.

وسريعا ما نجح الأسطورة في تحطيم الأرقام القياسية وتسجيل الأهداف مع النصر، حيث حصد لقب هداف الدوري المحلي عامين متتاليين (35 هدفا بموسم 2023/4، و25 هدفا بموسم 2024/25).

لكن الأهداف وحدها لم تكن كافية في تحقيق البطولات، وزادت الإخفاقات المحلية والقارية لفريق النصر حتى الوصول إلى الخسارة الثالثة في نهائي محلي اليوم السبت، بعد خسارة السوبر السعودي الموسم الماضي، وكأس خادم الحرمين الشريفين بموسم 2023/24.