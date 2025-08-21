مباريات الأمس
"مأساة".. شقيق رزاق أوموتويوسي يكشف تفاصيل أيامه الأخيرة قبل وفاته

12:34 م الخميس 21 أغسطس 2025
background

كتبت-هند عواد:

كشف شقيق البنيني رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك السابق السابق، تفاصيل أيامه قبل وفاته في ظروف غامضة، داخل منزله.

وذكرت صحيفة "critikmag" البينينية، أن رزاق أموتويوسي توفي صباح الثلاثاء، في منزله بعدما واجه عدة مشكلات في حياته.

وقال شقيق رزاق أوموتويوسي في تصريحات نقلها الصحفي النيجيري شينا أولوداري عبر منصة "إكس": "رزاق كان يعاني من الاكتئاب والمرض، مما ساهم في وفاته، فقد منزله بشكل مأساوي في حريق في يوليو، وقبل أسبوعين فقط، توفيت أخته أيضًا".

ولعب رزاق لأكثر من ناد، أبرزها النصر السعودي وميتز الفرنسي والزمالك، وارتدى البنيني قميص الأبيض لمدة عام، بالتحديد في 13 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.

رزاق أوموتويوسي وفاة رزاق أوموتويوسي تفاصيل وفاة رزاق أوموتويوسي شقيق رزاق أوموتويوسي
