بعد انتهاء الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي

اختتمت اليوم منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت منافسة قوية بين الفرق وتسجيل العديد من الأهداف.

وأقيمت اليوم آخر مباريات الجولة الثامنة عشرة، حيث التقى توتنهام هوتسبير مع كريستال بالاس، وانتهت المباراة بفوز توتنهام بهدف دون رد.

وبعد نهاية الجولة، واصل فريق أرسنال تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال – 42 نقطة

2- مانشستر سيتي – 40 نقطة

3- أستون فيلا – 39 نقطة

4- ليفربول – 32 نقطة

5- تشيلسي – 29 نقطة

6- مانشستر يونايتد – 29 نقطة

7- سندرلاند – 28 نقطة

8- برينتفورد – 26 نقطة

9- كريستال بالاس – 26 نقطة

10- فولهام – 26 نقطة

11- توتنهام - 25 نقطة

12- إيفرتون - 25 نقطة

13- برايتون - 24 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد - 23 نقطة

15- بورنموث - 22 نقطة

16- ليدز يونايتد - 20 نقطة

17- نوتنجهام فورست - 18 نقطة

18- وست هام يونايتد - 13 نقطة

19- بيرنلي - 12 نقطة

20- وولفرهامبتون - نقطتين