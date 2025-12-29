قبل صدام اليوم.. كيف تفوق عمر مرموش على منتخب أنجولا بالكامل؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية ضد أنجولا اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد أن حسم الفراعنة تأهلهم مبكرًا إلى دور الـ16.

وتعد مواجهة اليوم الثالثة بين مصر وأنجولا في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، بعد فوز الفراعنة في كلتا المواجهتين السابقتين في نسختي 1996 و2008 بنتيجة 2-1.

ويبرز في صفوف الفراعنة، اللاعب عمر مرموش المحترف ضمن صفوف مانشستر سيتي، والذي يمتلك قيمة سوقية تصل إلى 65 مليون يورو.

ويتفوق مرموش على القيمة الإجمالية لمنتخب أنجولا التي تبلغ نحو 52 مليون يورو، مما يجعله أغلى لاعب في المباراة.

ويشكل تواجد مرموش إضافة قوية إلى جانب محمد صلاح بعدما سجلا أهداف الفوز في المباريات السابقة بأول جولتين أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.