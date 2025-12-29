مصر ضد أنجولا.. مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

على الرغم من النجاحات الكبيرة والصفقات المذهلة التي شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز على مر السنين، إلا أن تاريخ البطولة لم يخل من صفقات أثارت دهشة الجماهير وأصبحت رمزاً للهدر والتوقعات غير المحققة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية قائمة أبرز 25 صفقة انتقال فاشلة في تاريخ البريميرليج، وفقاً لـ"lentedesportiva"

1- علي ديا: أقنع ساوثهامبتون بأنه ابن عم جورج وياه، شارك في مباراة واحدة، وأثبت أنه لا مكان له على أرضية الملعب.

2- روميلو لوكاكو: عاد إلى تشيلسي مقابل ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني، لكنه بعد موسم واحد وتصريح مثير للجدل أعير مرة أخرى إلى إنتر، مما أثار غضب الجماهير.

3- بيبي: تم التعاقد معه دون أن يتم تقييمه مسبقاً من قبل مدرب اليونايتد، وكان بعيداً كل البعد عن مستوى الدوري الإنجليزي، ويعد من أغرب الصفقات في تاريخ النادي.

4- دانيي درينكواتر: أنفق تشيلسي 35 مليون جنيه إسترليني لإعادة درينكواتر للعمل مع كانتي، لكنه لم يلعب سوى القليل ومن تراجع الأداء إلى مشكلات في التدريبات، كانت فترة وجوده في ستامفورد بريدج فاشلة.

5- دوني فان دي بيك: المتوقع منه الكثير منذ أيامه مع أياكس، لكنه لم يجد مكانه في يونايتد، كما تم تجاهله من عدة مدربين وغادر بعد 62 مباراة في أربع سنوات.

6- أنخيل دي ماريا: أظهر أداءً رائعاً مع مانشستر يونايتد في الشهر الأول، لكنه فقد اهتمامه سريعاً، وبعد موسم واحد فقط، انتقل إلى باريس سان جيرمان.

7- كيبا أريزابالاجا: يعتبر أغلى حارس مرمى في العالم لكنه لم يقدم المستوى المطلوب مع تشيلسي، مما أدى إلى جلوسه على مقاعد البدلاء مرات عديدة.

8- جادون سانشو: بعد سنوات من المطاردة، تعاقد مانشستر يونايتد معه مقابل 73 مليون جنيه إسترليني، لكنه اصطدم بإريك تن هاج وفقد مكانه بسرعة.

9- أنتوني:دفع اليونايتد 86 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه، لكنه لم يقدم سوى أداء متقلب وضعف في الإنتاجية.

10- ميخايلو مودريك: تم خطفه من أرسنال في صفقة اللحظة الأخيرة لتشيلسي بقيمة 88.5 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يندمج، وأوقف في 2025 بسبب تعاطي المنشطات.

11- آندي كارول: وقع لليفربول مقابل 36 مليون جنيه إسترليني في نفس يوم وصول لويس سواريز، لكنه لم يرق للتوقعات.

12- نيكولاس بيبي: وصل إلى أرسنال مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يندمج في منظومة الفريق.

13- أدريان موتو: انتهت مسيرته مع تشيلسي بالفضيحة بعد ثبوته إيجابياته للكوكايين، وأجبر على دفع ملايين التعويضات، مما جعله واحداً من أكثر الفضائح في كرة القدم.

14- فرناندو توريس: أنفق تشيلسي 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه، لكنه لم يستعد مستواه في ليفربول، عانى من الإصابات ونقص الثقة، وجاء هدفه الأول بعد تسع مباريات دون تسجيل.

15- أندريه شيفتشينكو :على الرغم من هيمنته في الدوري الإيطالي، لم يتأقلم مع الدوري الإنجليزي، سجل 22 هدفاً في 77 مباراة، وهو عائد ضعيف على استثمار تشيلسي البالغ 30 مليون جنيه إسترليني.

16- كليبرسون: وقع عليه مدرب مانشستر يونايتد

على أمل أن يكون نسخة من لاعب مونديال 2002، لكن تم بيعه بعد 30 مباراة فقط.

17- تيمو فيرنر: تم التعاقد معه لحل أزمة الهجوم في تشيلسي، لكنه سجل ستة أهداف فقط في موسمه الأول بالبطولة وعاد إلى لايبزيج بعد عامين مخيبين.

18- داروين نونيز: تم التعاقد معه من بنفيكا مقابل ما يصل إلى 85 مليون جنيه إسترليني، افتقر للثبات. مع ليفربول بعد تسجيله 25 هدفاً في 95 مباراة بالدوري، حتى تم بيعه للهلال في 2025.

19- جاك رودويل: انضم بعد فشل تجربته في مانشستر سيتي، لكن الأمور ساءت أكثر وعانى من الإصابات والانتقادات بعد رفضه خفض راتبه، رغم الأزمة المالية وهبوط سندرلاند.

20- توماس برولين : كان نجماً في بارما، لكنه وصل إلى ليدز زائد الوزن وغير جاهز بدنياً.

21- إريك جيمبا-جيمبا :كان من المفترض أن يكون خليفة روي كين في اليونايتد، استمر 18 شهراً فقط قبل الانتقال إلى أستون فيلا.

22- جو: وقع معه مانشستر سيتي مقابل 18 مليون جنيه إسترليني في 2008، لكنه سجل هدفاً واحداً فقط في الدوري.

23- ماسيمو تايبي: تم التعاقد معه كبديل لبيتر شمايكل، لكنه استمر أربع مباريات فقط مع يونايتد. سلسلة من الأخطاء الفادحة أطلقت عليه لقب "البندقية العمياء من البندقية" وعاد إلى إيطاليا بعد أشهر قليلة.

24- ألفونسو ألفيس: أنفقت ميدلسبره 12.5 مليون جنيه إسترليني عليه بعد تألقه التهديفي في الدوري الهولندي، لكنه فشل في التكيف مع كرة القدم الإنجليزية، وسجل أربعة أهداف فقط في الموسم الأخير قبل هبوط الفريق.

25- سافيو نسييريكو: حطم وست هام رقمه القياسي للتعاقد معه عام 2009 على أمل أن يحل محل كريج بيلامي، لكن اللاعب الألماني الشاب لم يشارك إلا في 11 مباراة، وتم بيعه خلال ستة أشهر بخسارة مالية كبيرة.