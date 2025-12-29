مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

جميع المباريات

صراع التأهل.. موعد مباراة المغرب وزامبيا الليلة والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد الهادي

11:28 ص 29/12/2025

منتخب المغرب

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مصيرية أمام منتخب زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتحظى مباراة المغرب وزامبيا باهتمام جماهيري كبير داخل المغرب وخارجها، نظرًا لأهميتها في رسم ملامح المتأهلين عن المجموعة الأولى.

حيث يدخل المنتخب المغربي اللقاء بحثًا عن نتيجة إيجابية تدعم حظوظه في التأهل إلى الدور التالي، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام منتخب مالي بنتيجة 1-1، وهو التعادل الذي أبقى المنافسة مفتوحة حتى الجولة الختامية من الدور الأول.

على الجانب الآخر، يخوض منتخب زامبيا المواجهة بطموح مماثل، بعدما خرج بنقطة التعادل السلبي أمام جزر القمر في الجولة الثانية، ليواصل الحفاظ على آماله في المنافسة على بطاقة التأهل، مع سعيه لتحقيق نتيجة قوية أمام واحد من أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

موعد مباراة المغرب وزامبيا في أمم أفريقيا والقناة الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة المغرب وزامبيا اليوم الإثنين في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تنقل الشبكة مباراة المغرب وزامبيا عبر قناة beIN Max 1 المخصصة لتغطية البطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

