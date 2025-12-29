مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

"بيشرب شاي في الماتش".. 7 صور للقطة طريفة لحارس مرمى في الدوري التركي

كتب - يوسف محمد:

07:00 ص 29/12/2025
    موقف طريف لحارس مرمى في الدوري التركي (3)
    موقف طريف لحارس مرمى في الدوري التركي (2)
    موقف طريف لحارس مرمى في الدوري التركي (4)
    موقف طريف لحارس مرمى في الدوري التركي (5)
    موقف طريف لحارس مرمى في الدوري التركي (6)
    موقف طريف لحارس مرمى في الدوري التركي (7)
    موقف طريف لحارس مرمى في الدوري التركي (8)
    موقف طريف لحارس مرمى في الدوري التركي (10)
    موقف طريف لحارس مرمى في الدوري التركي (9)
    موقف طريف لحارس مرمى في الدوري التركي (11)
    موقف طريف لحارس مرمى في الدوري التركي (12)

في لقطة غير اعتيادية داخل ملاعب كرة القدم، ظهر الكرواتي ماتيا أوربانيتش حارس مرمى أرضروم سبور التركي، وهو يضع بجوار مرماه كوب من الشاي، خلال مباراة فريقه أمام تشوروم بدوري الدرجة الثانية التركي.

وشهدت المباراة طقس شديد البرودة، وتساقط الثلوج بشكل كثيف على أرضية الملعب، لذلك استعان الحارس "بكوب من الشاي"، وبات يستغل فترات توقف المباراة، ويتناول الشاي للحصول على بعض عوامل التدفئة.

ولاقي هذا التصرف من حارس مرمى فريق أرضروم سبور، تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لندرة مثل هذه اللقطات والمشاهد في ملاعب كرة القدم.

وفي السياق ذاته تمكن فريق أرضروم، من تحقيق الفوز على حساب نظيره تشوروم، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية التركي.

ويحتل فريق أرضروم سبور المركز الرابع، في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية التركي برصيد 33 نقطة.

الدوري التركي موقف طريف بالدوري التركي موقف طريف لحارس مرمى

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

