بـ3 صور.. صلاح يستعرض احتفاله على طريقة جوتا من مباراة بورنموث

استعرض محمد صلاح نجم فريق ليفربول، احتفاله على طريقة صديقه الراحل ديوجو جوتا، في مباراة بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح ساهم في فوز ليفربول على بورنموث برباعية مقابل هدفين، في افتتاح موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26.

وشهدت الأحداث التي أعقبت المباراة موقف عاطفي، حيث حرص المصري على تحية الجماهير، ثم بكى بسبب وفاة جوتا صديقه السابق في الفريق.

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.