الدوري المصري

إنبي

0 0
18:00

وادي دجلة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 0
14:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

برايتون

1 1
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

3 0
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
20:30

برشلونة

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:30

ريال سوسيداد

بـ3 صور.. صلاح يستعرض احتفاله على طريقة جوتا من مباراة بورنموث

06:12 م السبت 16 أغسطس 2025
استعرض محمد صلاح نجم فريق ليفربول، احتفاله على طريقة صديقه الراحل ديوجو جوتا، في مباراة بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح ساهم في فوز ليفربول على بورنموث برباعية مقابل هدفين، في افتتاح موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26.

وشهدت الأحداث التي أعقبت المباراة موقف عاطفي، حيث حرص المصري على تحية الجماهير، ثم بكى بسبب وفاة جوتا صديقه السابق في الفريق.

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

محمد صلاح صلاح الدوري الإنجليزي احتفال صلاح جوتا ليفربول بورنموث

محمد صلاح صلاح الدوري الإنجليزي احتفال صلاح جوتا ليفربول بورنموث
