أرباع بلغت 100 مليون يورو.. نهاية قصة خط دفاع بورنموث

كتب - محمد القرش:

باع نادي بورنموث الإنجليزي أفضل 3 مدافعين في الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الثلاثي قدم موسما استثنائيا بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25، حيث استقبلت شباكهم 46 هدفا فقط، أي أكثر بهدفين من خط دفاع مانشستر سيتي، وأقل بهدف من خط دفاع نيوكاسل يونايتد.

نهاية قصة خط دفاع بورنموث

تعاقد بورنموث مع المدافع صاحب الـ 20 عاما، دين هويسن، قادما من يوفنتوس بقيمة 19.63 مليون يورو، ليتم بيعه إلى ريال مدريد بقيمة 62.50 مليون يورو.

وجاء ميلوس كيركيز للدوري الإنجليزي قادما من ألكمار الهولندي بقيمة 20.47 مليون يورو، قبل بيعه إلى ليفربول بقيمة 46.90 مليون يورو.

بينما انضم إليا زبارني إلى بورنموث قادما من دينامو كييف بقيمة 30.80 مليون يورو، حيث انضم إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بقيمة 63 مليون يورو.

وحقق نادي بورنموث أرباع من بيع الـ3 لاعبين بلغت قيمتها 101.5 مليون يورو، بعد التعاقد معهم بقيمة 70.9 مليون يورو، ثم بيعهم بقيمة 172.4 مليون يورو.