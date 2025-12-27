مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في كأس أمم أفريقيا

كتب – محمد عبد السلام:

02:17 ص 27/12/2025
أقيمت اليوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر، منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي شهدت منافسة قوية وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة السنغال أمام الكونغو الديمقراطية، ومباراة نيجيريا وتونس.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

بنين ضد بوتسوانا - 2:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

السنغال ضد الكونغو الديمقراطية - 5:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

أوغندا ضد تنزانيا - 7:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

نيجيريا ضد تونس - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

