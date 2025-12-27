أول تعليق من ابنة حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا

أقيمت اليوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر، منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي شهدت منافسة قوية وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة السنغال أمام الكونغو الديمقراطية، ومباراة نيجيريا وتونس.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

بنين ضد بوتسوانا - 2:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

السنغال ضد الكونغو الديمقراطية - 5:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

أوغندا ضد تنزانيا - 7:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

نيجيريا ضد تونس - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1