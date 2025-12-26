ملخص مباراة المغرب ومالي في كأس أمم أفريقيا 2025

"بعد حصوله على بطاقة حمراء".. كم مباراة يغيبها محمد هاني عن منتخب مصر؟

حسم التعادل الإ]جابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة منتخب مالي أمام نظيره منتخب المغرب، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذه النتيجة رفع منتخب المغرب رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما رفع منتخب مالي رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "زامبيا، مالي وجزر القمر".

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، جواد الياميق وأنس صلاح الدين.

خط الوسط: نايل العيناوي، سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي وإسماعيل صابيري.

أبرز أحداث مباراة المغرب ومالي:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: تسديدة قوية من إبراهيم دياز لاعب المغرب ولكنها ترم أعلى مرمى جنوب أفريقيا.

الدقيقة 8: خطأ لصالح لاعب منتخب ماتلي بعد تدخل من أوناحي لاعب المغرب.

الدقيقة 16: تسديدة من إبراهيم دياز لاعب المغرب يتصدى لها حارس مرمى مالي، لترتد إلى لاعب المغرب والمرمى خالي ولكنها تمر خارج الملعب.

الدقيقة 20: عرضية من دياز لاعب المغرب يبعدها دفاع منتخب مالي.

الدقيقة 24: تسديدة من لاعب منتخب مالي ولكنها تمر أعلى مرمى منتخب المغرب.

الدقيقة 29: تسديدة من لاعب منتخب المغرب ولكنها تصطدم بدفاع المنتخب المالي.

الدقيقة 32: عرضية من لاعب منتخب المغرب ولكنها تصل سهلة ليد حارس مرمى مالي.

الدقيقة 42: رأسية من أيوب الكعبي لاعب المغرب ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب مالي.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: حكم المباراة يراجع تقنية الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء للمغرب.

الدقيقة 2+45: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح المغرب.

الدقيقة 3+45: إبراهيم دياز يحرز الهدف الأول للمغرب في مرمى مالي.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: عرضية من إبراهيم دياز لاعب المغرب يبعدها دفاع مالي.

الدقيقة 58: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي منتخب مالي.

الدقيقة 62: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب مالي.

الدقيقة 64: سينايوكو يحرز هدف التعادل لمالي في مرمى المغرب.

الدقيقة 70: محاولات مستمرة من المغرب لتسجيل الهدف الثاني في مرمى مالي.

الدقيقة 75: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب المغرب.

الدقيقة 78: تسديدة قوية من يوسف النصيري لاعب المغرب، يتصدى لها حارس مرمى مالي ببراعة.

الدقيقة 86: رأسية من لاعب منتخب المغرب ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب مالي.

الدقيقة 89: عرضية من لاعب منتخب المغرب ولكنها تمر دون خطورة.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 10 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 7+90: تسديدة من لاعب منتخب المغرب تصل سهلة إلى يد حارس مرمى مالي.

الدقيقة 10+90: نهاية المباراة.