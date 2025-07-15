أحد العاملين بحفل ميلاد لامين يامال ينصفه:"نحن أقذام ولسنا قرودًا"

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية تطورات ملحوظة في أزمة حفل عيد ميلاد لامين يامال، بعدما خرج أحد الأشخاص المصابين بالتقزم، ممن شاركوا في الحفل، للدفاع عن نجم برشلونة، رافضًا الهجوم الذي يتعرض له اللاعب الشاب، ومؤكدًا أن ما حدث كان بموافقتهم الكاملة.

وقال أحد الأقزام في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية: "لامين يامال ليس مذنبًا نحن نعمل في هذا المجال برضا كامل، ونحب ما نقوم به".

وواصل:" لسنا قرودًا حتى يتم التعامل معنا بهذه الطريقة أو الحديث عن إذلالنا، نحن نرقص ونقدم العروض ونوزع المشروبات في الحفلات، وهذا مصدر رزق لنا".

وأضاف متحديًا الجمعية التي هددت بمقاضاة لامين يامال: "الجمعية تحاول فرض وصايتها علينا، هم مَن يسيئون لنا، وليس يامال، لماذا يمنعوننا من العمل؟ هل يريدون أن يحبسونا في منازلنا؟ نحن سعداء بعملنا ولا نرى فيه أي إهانة أو تقليل منا".

وتابع مؤكدًا احترامه ليامال شخصيًا: "لامين شاب محترم ولم يُهن أي شخص في الحفل، عاملنا بود واحترام، وكل ما قمنا به كان بالاتفاق المسبق، لا أفهم لماذا هذا الجدل حول أمر عادي جدًا".

واختتم تصريحاته برسالة صريحة: "كفى تصويرنا كضحايا، نحن لسنا بحاجة لمن يدافع عنا بهذه الطريقة يكفينا احترام الناس لنا ولخياراتنا في العمل".