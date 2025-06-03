منتخب فلسطين يكرم وسام أبو على بعد التتويج بالدوري المصري مع الأهلي

كتب ـ محمد الميموني:

كرّم منتخب فلسطين مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي، بعد تتويجه ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتوج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة في ختام الموسم بعد منافسة للجولة الأخيرة مع بيراميدز.

وسجل نجم منتخب فلسطين والأهلي وسام أبو علي سوبر هاتريك في مرمى فاركو.

وحصل وسام أبو علي على المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

ويتواجد وسام أبو علي بمعسكر منتخب فلسطين لمباراتي الكويت وعمان بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.