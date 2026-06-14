أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية "مبصر"، للعام الدراسي 1447 هـ – 2026 م، حيث حصلت 5 طالبات على المركز الأول بمجموع 509 درجات بنسبة 99.8%.



المركز الأول والثاني



حصلت على المركز الأول 5 طالبات، هن: ريماس محمد متولي قاسم بمعهد فتيات طور سيناء النموذجي، وسارة أيمن عبد الله بمعهد فتيات الطور الإعدادي، وسامية سامح إبراهيم محمد، وعائشة أحمد الشربيني أيوب، ومريهان محمد أحمد عبد السميع، وجميعهن من معاهد الطور.

كما حصلت على المركز الثاني 3 طالبات بمجموع 508 درجات بنسبة 99.6%، وهن: جهاد النجار آدم سعيد، ورقية محمد عزت إبراهيم، وسما هشام عبد الإله.

المركز الثالث والرابع



وحصلت على المركز الثالث الطالبة رحيق أبو الفتوح فتحي بمجموع 507 درجات بنسبة 99.4%، فيما جاء بالمركز الرابع 4 طلاب وطالبات بمجموع 506 درجات بنسبة 99.2%، وهم: زكريا محمد السعيد شعبان، ومريم مصطفى أحمد جاد، ومريم أحمد محمد أبو المعاطي، وياسمين أشرف عبد المهدي.

أوائل المكفوفين



وفي فئة المكفوفين، حصلت الطالبة حنين عادل أحمد محمد على المركز الأول بمجموع 427 درجة بنسبة 90.9%.

تهنئة مدير المنطقة



وقدم الدكتور مصطفى نجيب محمود، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، التهنئة للطلاب الأوائل والناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق في المراحل التعليمية المقبلة.

كما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا، ويمكن الاستعلام عبر الرابط: https://natiga.azhar.eg/