وجه منتخب فلسطين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، رسالة دعم لمهاجم وسام أبو علي، لاعب فريق كولومبوس كرو الأمريكي بعد إصابته.

وأعلن وسام ابو علي أمس الإثنين، إصابته بالرباط الصليبي للركبة الأمامية، بعد سقوطه في مباراة الفريق الأخيرة أمام أورلاندو سيتي.

رسالة منتخب فلسطين لوسام أبو علي

جاءت رسالة المنتخب الفلسطيني لوسام أبو علي كالتالي: "أمنيات السلام والشفاء العاجل لنجم منتخبنا الوطني وسام أبو علي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي".

وتابع: "كل الأمنيات لوسام بالشفاء العاجل، والعودة أقوي كما عهدناه، مقاتلًا لا يعرف الاستسلام، سلامتك ياوسام، قلوبنا معك".

