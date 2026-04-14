دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

21:00

برشلونة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

20:00

زد

"قلوبنا معك".. منتخب فلسطين يدعم وسام أبو علي بعد إصابته بالرباط الصليبي

كتب : محمد عبد الهادي

11:24 ص 14/04/2026

وسام أبو علي

وجه منتخب فلسطين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، رسالة دعم لمهاجم وسام أبو علي، لاعب فريق كولومبوس كرو الأمريكي بعد إصابته.

وأعلن وسام ابو علي أمس الإثنين، إصابته بالرباط الصليبي للركبة الأمامية، بعد سقوطه في مباراة الفريق الأخيرة أمام أورلاندو سيتي.

رسالة منتخب فلسطين لوسام أبو علي

جاءت رسالة المنتخب الفلسطيني لوسام أبو علي كالتالي: "أمنيات السلام والشفاء العاجل لنجم منتخبنا الوطني وسام أبو علي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي".

وتابع: "كل الأمنيات لوسام بالشفاء العاجل، والعودة أقوي كما عهدناه، مقاتلًا لا يعرف الاستسلام، سلامتك ياوسام، قلوبنا معك".

5 عوامل متحكمة.. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
تصعيد تجاري جديد.. الصين تتوعد برد حازم على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية
مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء قبل النوم
15 صورة.. ناهد السباعي تستمتع بشم النسيم وسط البحر مع الأصدقاء
لمدة 4 شهور.. التموين: بدء موسم توريد القمح 15 أبريل
