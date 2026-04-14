تصدر المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبي رفقة فريقه كولومبوس كرو الأمريكي.

ومع إصابة اللاعب، ترددت أنباء عن خسارة مالية للنادي الأهلي، بسبب وجود بند في عقده يسمح للأحمر بالحصول على مليون دولار في حال تسجيل 10 أهداف بموسمه الأول.

وسام أبو علي سجل 8 أهداف مع فريقه منذ انضمامه للفريق في أغسطس الماضي، وبعد إصابته بالرباط الصليبي، تجددت مخاوف حول عدم وصوله لـ10 أهداف هذا الموسم.

هل خسر الأهلي مليون دولار بإصابة وسام أبو علي؟

أكد مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات لمصراوي، أن فرصة حصول الأهلي على المليون دولار قائمة، حيث أن العقد ينص بحصول الأهلي على مليون دولار، في حال تسجيل 30 هدفًا خلال مدة تعاقده مع الفريق الأمريكي.

