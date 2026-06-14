كشفت تحقيقات النيابة العامة، في البلاغ المقدم من سيدة ضد لاعب النادي الأهلي "أشرف داري"، تتهمه فيه بسرقة مشغولاتها الذهبية أثناء زواجها منه عرفيًا، عن تفاصيل أقوال المبلغة.

وحصل "مصراوي" على نص أقوال "إيمان ح." أمام جهات التحقيق، إذ اتهمته بسرقة مجوهرات ألماس حصلت عليها منه عند الزواج كمهر، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية حصلت عليها على سبيل الهدايا.

أقوال السيدة خلال التحقيات

وجاء نص أقوال السيدة كالآتي:

س: ما هي بداية تعرفك على المشكو في حقه؟

ج: أنا اتعرفت على كابتن أشرف داري، لاعب كرة القدم، في أبريل 2025، وكان وقتها بيلعب في النادي الأهلي عن طريق مكتب للتوظيف، لأنه كان محتاج أخصائية تغذية.

س: وما هو محل إقامتك آنذاك؟

ج: كنت مقيمة معاه هو ومراته وأولاده ووالده ووالدته في فيلا بالتجمع الخامس.

س: ما هي طبيعة علاقتك بالمشكو في حقه؟

ج: اللي حصل إني اتعرفت على كابتن أشرف داري، والعلاقة تطورت ما بينا، واتجوزت أنا وأشرف عرفي في شهر نوفمبر 2025، وكنت مقيمة معاهم في البيت، لكن الزواج كان بدون علم زوجته، وشهد عليه وكيل أعماله وأشرف بن شرقي.

س: وكيف تطورت العلاقة بينكما؟

ج: العلاقة تطورت ما بينا واتجوزت أنا وأشرف عرفي.

س: وهل معك ذلك العقد؟

ج: لا، الورقتين كانوا معاه، وكان الجواز شاهد عليه اثنان: وكيل أعماله وأشرف بن شرقي، وخدت وقتها مهر.

س: وما هو المهر الذي أعطاه لك سالف الذكر؟

ج: طقم ألماس: خاتم، وانسيال، وكوليه صغير.

س: وهل هناك مصوغات أخرى خلاف ما ذكرتِ قام سالف الذكر بإعطائها لك؟

ج: أيوه، جابلي خلال فترة الزواج هدايا عبارة عن خاتم وسلسلة وحلق وأسورة ذهب.

س: وبكم تُقدر تلك المصوغات؟

ج: مش عارفة سعرهم.

س: ولمن تؤول ملكية تلك المصوغات؟

ج: أشرف داري جابهالي كمهر وهدايا، وبقوا مملوكين ليا.

س: وهل توجد معك فواتير لتلك المصوغات؟

ج: لا.

س: وأين احتفظت بالمصوغات آنفة البيان؟

ج: في علبة مجوهرات في غرفتي داخل دولابي الخاص في الفيلا.

س: وكيف اكتشفتِ سرقة تلك المصوغات؟

ج: أشرف داري جاله عقد إعارة للسويد، وساعتها قالي هيسافر مع زوجته وأولاده المغرب، وأنا سافرت عشان أودعهم وكنت سايبة المصوغات في الفيلا، ولما رجعت عشان آخد حاجتي كان هو سافر، وفوجئت إن العلبة اللي فيها المجوهرات مش موجودة.

س: وما التصرف الذي بدر منك آنذاك؟

ج: أنا كلمت أشرف داري وسألته على الحاجة، فقالي: أنا أخدتها معايا وأنا مسافر، ولما أشوفك هتاخديهم، وسافرت إلى المغرب أنا وزوجته وأولاده، وبعدها طريقة أشرف وزوجته اتغيرت معايا.

س: ولماذا تواجدتِ برفقة زوجته وأبنائه بدولة المغرب كما ذكرتِ؟

ج: أنا كنت بساعد مراته في الاعتناء بالأولاد، لأنه كان واعدني إنه بعدها هيبعت يخلينا نروح نعيش في بلد خليجية، وهي كانت صاحبتي وابتدينا نبقى عيلة.

س: وما هو المقابل نظير قيامك بتلك الأعمال؟

ج: كنت بقبض 30 ألف جنيه في الشهر.

س: وما سبب تلك الخلافات التي ذكرتِها؟

ج: معرفش بالضبط، بس طريقتهم اتغيرت معايا جدًا.

س: وما أثر ذلك عليك؟

ج: حصلت بينا مكالمة وشدينا مع بعض في الكلام، وقالي فيما معناه إنه مش هو اللي قالي تعالي وسافري، وإني أنا اللي روحت من نفسي، وبعدها قولتلهم إني مسافرة مصر.

س: وهل نشبت بينكم خلافات جراء قيامك بذلك؟

ج: مراته وقتها قالتلي: إنتِ كده خسرتينا فلوس التذاكر، وأنا قولتلها إني معنديش مشكلة أدفع ثمنها.

س: وما مدى قيامك بالتواصل مع المشكو في حقه لاسترداد تلك المصوغات الذهبية؟

ج: تواصلت معاه علشان أخدهم، لكنه مردش عليا وعملي حظر، ومن ساعتها مش عارفة آخد مجوهراتي اللي سرقها مني، وبتهمه بسرقة مجوهراتي، لكن أنا ما زلت على ذمته.

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