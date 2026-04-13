أبدى المدير الفني لفريق كولومبوس كرو، هنريك ريدستروم، قلقه بشأن إصابة الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، التي تعرض لها خلال مواجهة أورلاندو سيتي.

وتعرض أبو علي للإصابة في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، بعد سقوطه ممسكًا بركبته اليمنى متألمًا، قبل أن يتلقى العلاج من الجهاز الطبي ويعود إلى أرض الملعب، إلا أنه لم يتمكن من استكمال المباراة، حيث سقط مجددًا في الدقيقة 32 متأثرًا بنفس الإصابة.

ويقدم وسام أبو علي مستويات مميزة هذا الموسم مع كولومبوس كرو، حيث سجل خمسة أهداف وصنع هدفًا خلال سبع مباريات.

تفاصيل إصابة وسام أبو علي

وتشير المعطيات الأولية إلى تشابه الإصابة مع تلك التي تعرض لها اللاعب في العام الماضي، خلال مواجهة فريقه أمام تورنتو إف سي، والتي غادر على إثرها المباراة مبكرًا.

وقال ريدستروم، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لا أعرف مدى خطورة إصابة وسام أبو علي، يجب فحصه بدقة، لا يبدو الأمر جيدًا، لكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك".

وكان وسام أبو علي، انضم إلى صفوف الفريق الأمريكي في صيف 2025 قادمًا من النادي الأهلي، بعقد يمتد حتى نهاية عام 2027.