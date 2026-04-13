الدوري المصري

غزل المحلة

17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

20:00

السد القطري

"لا يبدو الأمر جيدًا".. كولومبوس يعلق على خطورة إصابة وسام أبو علي

كتب : محمد خيري

11:00 ص 13/04/2026 تعديل في 11:02 ص

وسام أبو علي

أبدى المدير الفني لفريق كولومبوس كرو، هنريك ريدستروم، قلقه بشأن إصابة الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، التي تعرض لها خلال مواجهة أورلاندو سيتي.

وتعرض أبو علي للإصابة في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، بعد سقوطه ممسكًا بركبته اليمنى متألمًا، قبل أن يتلقى العلاج من الجهاز الطبي ويعود إلى أرض الملعب، إلا أنه لم يتمكن من استكمال المباراة، حيث سقط مجددًا في الدقيقة 32 متأثرًا بنفس الإصابة.

ويقدم وسام أبو علي مستويات مميزة هذا الموسم مع كولومبوس كرو، حيث سجل خمسة أهداف وصنع هدفًا خلال سبع مباريات.

تفاصيل إصابة وسام أبو علي

وتشير المعطيات الأولية إلى تشابه الإصابة مع تلك التي تعرض لها اللاعب في العام الماضي، خلال مواجهة فريقه أمام تورنتو إف سي، والتي غادر على إثرها المباراة مبكرًا.

وقال ريدستروم، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لا أعرف مدى خطورة إصابة وسام أبو علي، يجب فحصه بدقة، لا يبدو الأمر جيدًا، لكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك".

وكان وسام أبو علي، انضم إلى صفوف الفريق الأمريكي في صيف 2025 قادمًا من النادي الأهلي، بعقد يمتد حتى نهاية عام 2027.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 13-4: أموال كثيرة في الطريق لهذا البرج.. وتحذير
حدث بالفن| أسعار تذاكر حفل عمرو دياب وتدهور حالة فنان وعقد قران شاعر
بينهن نرمين الفقي.. نجمات لم يدخلن عش الزوجية
"عرضين بـ 3 أضعاف الأهلي".. أحمد الطيب يثير الجدل: إمام عاشور خلاص
في شم النسيم.. ماذا ينتظر بائع الفسيخ الفاسد؟

