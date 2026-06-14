أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "أكسيوس"، أن الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء حرب إيران لا يزال في مساره الصحيح للتوقيع اليوم الأحد.

ويأتي هذا التأكيد الحاسم على الرغم من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت والتهديدات الإيرانية المتصاعدة بالرد.

ويسابق الرئيس الأمريكي الزمن لإنقاذ الاتفاق الذي أوشك على الانهيار في اللحظة التي قصف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بيروت.

ويعتمد ترامب في تحركاته على الدبلوماسية المغلقة والرسائل العلنية لضمان إتمام مراسم التوقيع التاريخية.

وأوضح ترامب، أن تلك الضربة أحدثت هزة عنيفة وتسببت في تأخير التوقيع لعدة ساعات، مشيرا إلى أنه كان من المفترض التوقيع في الوقت الحالي، لكن تم إعادة جدولة الموعد ليكون بعد بضع ساعات من الآن.

وجاء التصعيد العسكري في لبنان قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر لتوقيع اتفاق ينهي حالة الصراع بين إيران وأمريكا.

غضب ترامب وكواليس الموقف

استعرض ترامب مستجدات الوضع المعقد، موضحا أنه شعر بصدمة كبيرة عندما اتصل به مستشاروه لإطلاعه على تفاصيل الغارة الإسرائيلية في بيروت.

وأكد أنه استشاط غضبا من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا الأمر بأنه سيء لدرجة كبيرة وأنه لم يصدق ما حدث.

وتساءل الرئيس الأمريكي باستنكار عن سبب القيام بهذا الفعل قبل ساعة واحدة فقط من الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق.

ورغم أن ترامب أقر بأن حزب الله هو من بدأ بالهجوم على إسرائيل في البداية، إلا أنه شدد على أن ذلك الهجوم لم يسفر عن أي أضرار مادية أو قتلى، متسائلا بنبرة بغضب عن السبب الذي دفع نتنياهو" لشن هذا الهجوم.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه كان في غاية الاستياء وأبلغ نتنياهو بذلك بشكل صريح.

ويرى ترامب أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يفتقر بشكل كامل لحسن التقدير وقد واجهه بهذا الأمر وجها لوجه.

مكاسب اتفاق إيران وأمريكا

وأعاد ترامب التأكيد على أن الاتفاق مع إيران سيكون في نهاية المطاف في مصلحة إسرائيل، موضحا أن هذا الاتفاق سيمنع طهران من حيازة سلاح نووي، كما سيلزمها بالتخلص من المواد النووية الموجودة لديها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاتفاق سيسمح أيضا بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وفورية للمنشآت النووية الإيرانية لضمان الالتزام الكامل بالبنود.