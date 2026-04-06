الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

بعد تألقه.. أرقام وسام أبو علي مع كولومبوس كرو الأمريكي

كتب : محمد عبد الهادي

07:00 ص 06/04/2026

وسام أبو علي

تصدر المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، بعد تألقه بتسجيل ثنائية في فوز فريقه أتالانتا يونايتد بنتيجة 3-1.

أرقام وسام أبو علي مع كولومبوس كرو الأمريكي

سجل وسام أبو علي 5 أهداف مع فريقه كولومبوس كرو الأمريكي هذا الموسم، ليتساوي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد الأهداف هذا الموسم.

يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الأمريكي بفارق هدفين عن الإنجليزي سام سوريدج لاعب ناشفيل والكرواتي بيتر موسى لاعب دالاس ولكل منهما 7 أهداف.

وإجماليًا، شارك وسام أبو علي مع كولومبوس كرو في 11 مباراة منذ انضمامه لصفوف الفريق، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 2.

