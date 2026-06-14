وجه قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد سيد مجيد موسوي، رسالة إلى الشعب الإيراني اليوم الأحد، خلال حفل لإطلاق كتاب يوثق سيرة شهداء حرب الـ12 يوما على إيران، دعا فيها إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة.

وقال موسوي مخاطبا الشعب الإيراني: "أيتها الأمة البصيرة الأبية، التي انبعثت للمطالبة بدم الإمام الشهيد، وجددتم البيعة مع الإمام الحاضر من أجل تحقيق المبادئ العليا للثورة الإسلامية وعزة ورفعة إيران العزيزة".

ودعا قائد القوات الجوفضائية المواطنين إلى اليقظة والالتزام بما وصفه بالطاعة، مؤكداً ضرورة الوقوف إلى جانب القيادة وعدم الانحراف عن نهجها، مضيفاً: "كونوا يقظين، فمن شيم الالتزام هو الطاعة. فلا تتقدموا خطوة إلى الأمام ولا تتأخروا خطوة إلى الخلف، بل كونوا إلى جانب ولي أمركم".

وأشار موسوي، إلى ما قال إنه توجيه سابق لمؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني، بشأن دعم ولاية الفقيه، مؤكداً أهمية الالتزام بهذا النهج للحفاظ على استقرار البلاد.

وطالب موسوي، الشعب الإيراني بالاستماع إلى توجيهات المرشد الإيراني واتباعها، داعيا إلى الابتعاد عن أي خطاب أو مواقف من شأنها تهديد الوحدة الوطنية.