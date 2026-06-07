بالفيديو.. وسام أبو علي يوجه عبر مصراوي رسالة لجماهير الأهلي
كتب : محمد عبد الهادي
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تواجد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي السابق و كولومبوس كرو الأمريكي الحالي، في مدرجات ملعب مباراة مصر والبرازيل لدعم الفراعنة في اللقاء الودي استعدادًا لكأس العالم 2026.
وانتهت مباراة مصر والبرازيل بفوز الأخير بنتيجة 2-1، في البروفة الأخيرة للمونديال المقرر انطلاقه 11 يونيو الجاري.
رسالة وسام أبو علي لجماهير الأهلي
وتحدث وسام أبو علي لمراسل "مصراوي"، قائلًا: "الجمهور المصري جمهور كبير وعظيم وأتمنى التوفيق للمنتخب المصري وإن شاء الله يقدموا أداء مذهلا".
ووجه أبو علي، رسالة خاصة إلى جماهير النادي الأهلي قائلا: "فوق رأسي وأفتقدهم جدا جدا، وأنا أتابع النادي دائما ومعهم خطوة بخطوة وإن شاء الله بالتوفيق"