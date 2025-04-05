واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كتابة التاريخ في كرة القدم، سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد المحلي رفقة الأندية التي لعب لها.

وقاد النجم البرتغالي فريقه النصر أمس، لتحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره الهلال، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وبثنائية رونالدو أمس في مرمى الهلال، رفع عدد أهدافه في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم إلى الهدف رقم 21 في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

وبشكل عام وصل رونالدو إلى الهدف رقم 931 رفقة كافة الأندية التي لعب لها ومع المنتخب البرتغالي أيضًا، ليصبح على بعد 69 هدفا من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية.

أرقام رونالدو طوال مسيرته

ولعب رونالدو طوال مشواره في كرة القدم، رفقة 5 أندية وهم: "سبورتنج لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، ريال مدريد الاسباني والنصر السعودي".

وخلال مشواره مع سبورتنج لشبونة لعب رونالدو 31 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف، بينما لعب مع مان يونايتد 346 مباراة، سجل خلالهم 145 هدفا.

ومع ريال مدريد، شارك رونالدو في 438 مباراة وتمكن من تسجيل، مع النصر لعب النجم البرتغالي حتى الأن 98 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 94 هدفا بمختلف البطولات.

وعلى الصعيد الدولي، شارك رونالدو في 219 مباراة مع منتخب البرتغال وتمكن من تسجيل 136 هدفا.